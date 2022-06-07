В Великом Новгороде впервые откроется фестиваль «Новая анимация»

Смотр пройдет с 17 по 20 июня

В Великом Новгороде впервые пройдет международный фестиваль мультфильмов «Новая анимация». С 17 июня по 20 июня в городе пройдут показы российских и зарубежных анимационных проектов, состоятся мастер-классы, выставки, встречи с известными режиссерами мультипликаторами и молодыми талантливыми аниматорами.

Церемония открытия фестиваля состоится в Новгородской филармонии в Кремле. В числе площадок смотра — кинотеатр под открытом небом на Софийской набережной, Киномузей, сеть библиотечных центров «Читай-город», креативное пространство «Трест» и площадка проекта «Точка кипения».

Фестиваль «Новая анимация» познакомит зрителей и профессионалов индустрии с новейшими трендами в искусстве анимации. Событие объединит вокруг себя признанных мастеров мультипликации и новое поколение художников-аниматоров.

Смотр проходит при поддержке Правительства Новгородкой области, Министерства культуры Новгородоской области, Новгородского областного театрально-концертного агенства, Кинокомиссии новгородской области.