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В Великом Новгороде впервые откроется фестиваль «Новая анимация»

Автор: БК

7 июня 2022

Смотр пройдет с 17 по 20 июня

В Великом Новгороде впервые пройдет международный фестиваль мультфильмов «Новая анимация». С 17 июня по 20 июня в городе пройдут показы российских и зарубежных анимационных проектов, состоятся мастер-классы, выставки, встречи с известными режиссерами мультипликаторами и молодыми талантливыми аниматорами.  

Церемония открытия фестиваля состоится в Новгородской филармонии в Кремле. В числе площадок смотра — кинотеатр под открытом небом на Софийской набережной, Киномузей, сеть библиотечных центров «Читай-город», креативное пространство «Трест» и площадка проекта «Точка кипения».

Фестиваль «Новая анимация» познакомит зрителей и профессионалов индустрии с новейшими трендами в искусстве анимации. Событие объединит вокруг себя признанных мастеров мультипликации и новое поколение художников-аниматоров.

Смотр проходит при поддержке Правительства Новгородкой области, Министерства культуры Новгородоской области, Новгородского областного театрально-концертного агенства,  Кинокомиссии новгородской области. 

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