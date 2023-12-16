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У «11 друзей Оушена» может появиться еще одно продолжение

Автор: Илья Кувшинов

16 декабря 2023

Об этом рассказал Джордж Клуни

В рамках промо-тура своей новой режиссерской работы ПАРНИ В ЛОДКЕ Джордж Клуни рассказал о том, что у криминальной франшизы о Дэнни Оушене и его команде может появиться еще одно продолжение.

«У нас есть отличный сценарий для еще одной части, так что не исключено, что мы сделаем четвертый фильм. Это и правда классный сценарий, в духе УЙТИ КРАСИВО с Джорджем Бернсом и Артом Карни. Правда, мы еще не настолько старые», – отметил актер.

Последний, на данный момент, фильм оригинальной франшизы – 13 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА – вышел в прокат в 2007 году.

Фото: кадр из фильма 11 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА

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