Стало известно, за какую сумму «Холопа» продали в Китай

Об этом на фестивале «Одна шестая» рассказал продюсер компании All Media Георгий Шабанов

Китайские байеры с большим интересом присматриваются к различным успешным отечественным проектам, чьи ремейки могут быть интересны местной аудитории. Об этом рассказал продюсер Георгий Шабанов, чья компания All Media заключила успешные сделки с партнерами из Поднебесной по дилогии СУПЕРБОБРОВЫ и отечественному блокбастеру ХОЛОП. Шабанов поведал об этом во время панельной дискуссии под названием «Продажа российского контента на зарубежные рынки», которая прошла в рамках деловой программы Первого Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». По оценкам продюсера, сумма сделок только по этим трем проектам вдвое превысила общие продажи всех российских проектов в Поднебесной в текущем году, которые составили около $170 тысяч.

«Около полумиллиона долларов, я надеюсь, мы получим благодаря продаже обеих частей СУПЕРБОБРОВЫХ и ХОЛОПА в Китай. Ремейк СУПЕРБОБРОВЫХ уже был снят за время локдауна, он с тех пор лежит на полке и никак не может выйти», - расссказал Шабанов.

При этом глобальные перспективы плодотворной копродукции с Китаем продюсер оценил как «очень низкие»: «Мы с ними очень по-разному мыслим. Мы можем быть им полезны как творческий ресурс, у них с этим очень большой дефицит. Им нужны операторы, сценаристы. Они в этом очень остро нуждаются, но при этом и очень быстро учатся. Системно работать с китайцами не получается, всплески интереса к российскому контенту у них происходят циклично», - подчеркнул продюсер.

В 2019 году Георгий Шабанов выступил продюсером комедии КАК Я СТАЛ РУССКИМ, которая была произведена в сотрудничестве с китайскими кинематографистами. Китайская сторона сначала приобрела права на показ телевизионной версии проекта, а затем вышла с предложением снять полнометражный фильм. В итоге в России картина собрала 125 млн рублей, а в Китае - $1,1 млн.

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