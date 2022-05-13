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Видеосервис Okko вступил в АПКиТ

Автор: БК

13 мая 2022

Теперь ассоциация объединяет 42 кинокомпании

К Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) присоединился онлайн-кинотеатр Okko. Об этом сообщила пресс-служба видеосервиса. 

За три года, в течение которых Okko работает над созданием собственных оригинальных проектов, видеосервис представил несколько десятков фильмов и сериалов. Среди них — «Оффлайн», «Собор», «Номинация» и другие. Сериалы «Выжившие» и «Чикатило» набрали более 6 миллионов и 25 миллионов просмотров соответственно.

«Со стороны АПКиТ мы рады видеть в наших рядах одного из лидеров российских стриминговых онлайн-платформ, — отметил председатель правления АПКиТ. — Опыт такого крупного игрока как Okko с генеральным продюсером в лице настоящего профессионала Джаника Файзиева несомненно поможет генерировать новые идеи, необходимые для развития отечественного кинематографа». 

«Сейчас для ключевых игроков российской киноиндустрии особенно важно работать в синергии, находить новые возможности и смыслы, — сказал генпродюсер Okko Джаник Файзиев. — Благодаря вступлению в Ассоциацию продюсеров кино и телевидения Okko получит площадку для обмена мнениями и переосмысления индустрии вместе с единомышленниками, а АПКиТ пополнит свои ряды лидирующим онлайн-кинотеатром с уникальной экспертизой, контентным видением и прогрессивными технологиями».

Онлайн-кинотеатр Okko был запущен в 2011 году. Библиотека сервиса насчитывает более 100 тысяч единиц контента ведущих мировых киностудий, а также европейских и российских производителей.

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