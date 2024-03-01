Okko рассказал о новинках марта

«Морозко» с Аглаей Тарасовой, новые фильмы Майкла Манна, Вима Вендерса и многое другое

Главная мартовская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko – это драмеди «Морозко» с Аглаей Тарасовой. Терапевтический сериал для тех, кто хочет разобраться в себе и обрести долгожданную любовь, дебютирует в Okko с 6 марта.

Кроме того, зрителей стриминга ждут анимационный сериал «13 карт», байопик Майкла Манна ФЕРРАРИ, новая работа Вима Вендерса и многое другое.

Только в Okko

С 6 марта:

«Морозко» (драмеди, реж. Юлия Лысова)

33-летняя Рита работает на телевидении и производит впечатление успешной девушки. Однако на самом деле, в её душе – пустота. Работа не нравится, семьи нет, друзей и близких – тоже. Не говоря о мужчине – одиночество Риты скрашивает только чучело хорька, которое она держит на почётном месте в съемной квартире. Безжалостный диагноз, о котором она узнаёт, казалось бы, должен окончательно убить все надежды на счастье. Но именно он становится отправной точкой к её исцелению, избавлению от страхов и поиску настоящей любви.

С 13 марта:

«13 карт» (анимационный, реж. Ваня Тэйл)

История о разные архетипах под одной крышей. Фёдор, как и всякий подросток, хотел лёгкой жизни, чтобы все скучные обязанности вроде уборки и учебы за него делали другие. Желание сбылось, и в его распоряжении оказалось 8 клонов, призванных из магической колоды карт. Только Фёдор не ожидал, что каждая карта — уникальная личность с собственными амбициями, и никто из его клонов не собирается мыть посуду. Двойники оказались совершенно неприспособленными к жизни в реальном мире, но возвращаться в магический мир они отказываются наотрез.

Скоро:

«Беспринцыпные чтения. Истории про маму»

Жизнь современного человека превратилась в гонку за успехом: стремление к идеальности навязывается через СМИ и рафинированную картинку соцсетей. Сложнее всего приходится мамам, ведь каждая из них хочет быть самой лучшей для своего ребенка. «Союзмультфильм», литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» и онлайн-кинотеатр Okko посвятили спецвыпуск чтений родителям. Александр Цыпкин, Юлиана Слащева, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Юлия Перисильд, Мария Миронова, Анна Михалкова, Валентина Ляпина трогательно и смешно, грустно и серьезно читают монологи современных родителей и поднимают темы, понятные каждому человеку, у которого есть ребенок. Оказывается, можно быть неидеальным и все равно чувствовать любовь детей. Звезды читают честные монологи о родительстве.

Также на сервисе

С 1 марта:

ФАНТОМ (исторический триллер, реж. Ли Хэ-ён)

1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ… (хоррор, реж. Дженнифер Уэкслер)

Декабрь 1971 года. Новости наперебой сообщают о серии жестоких убийств, а ученицы школы-интерната Блэквейл разъезжаются на Рождественские каникулы. Ехать некуда только Саманте и Кларе, поэтому выходные они проведут на кампусе в компании молодой учительницы и повара. По крайней мере, девочки так думали, пока в канун Рождества к праздничному столу не заявилась та самая банда хладнокровных убийц.

БЛОНДИНКА ПОД ПРИЦЕЛОМ (комедийный боевик, реж. Шэйн Стэнли)

Джимми садится в автомобиль и отправляется в сторону побережья, чтобы развеять прах недавно погибшего брата. Но его планам не суждено осуществиться: во время остановки возле круглосуточной заправки герой становится свидетелем столкновения кассирши Наташи с грабителями. Джимми не успевает и глазом моргнуть, как вооруженная до зубов Наташа запрыгивает в его машину и просит срочно увезти ее. Оказывается, девушка далеко не так проста, как кажется: Наташа является частью преступного синдиката и с сегодняшнего дня на нее объявлена охота.

МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ (мелодрама, реж. Жиль Легардинье)

Чопорный английский джентльмен приезжает погостить во французский замок, где он некогда встретил свою первую любовь. С тех пор имение опустело, прислуга разбежалась, а гостя принимают за долгожданного дворецкого. Чтобы вернуть замку и его прекрасной хозяйке былое величие, в распоряжении Мистера Блейка есть видавшее виды оборудование, собутыльник-сторож, беременная домработница и кот. Последний, правда, идеален.

МОЙ ЛЕНИВЕЦ-УБИЙЦА (комедийный хоррор, реж. Мэттью Гудхью)

Эмили хочет стать президентом женского студенческого сообщества, а завоевать популярность у сокурсниц ей должен помочь очаровательный ручной ленивец. Но милый зверек не только находчив, но и очень обидчив и не намерен терпеть козни конкуренток хозяйки. Кампус накрывает череда загадочных смертей, а симпатичный талисман становится главным подозреваемым.

«Дело Кристин Килер» (драма, реж. Андреа Харкин, Лиэнн Уэлхэм)

История Кристин Килер, которая оказалась в центре политического сексуального скандала, который потряс британское правительство в 1960-х годах.

С 4 марта:

ИМПЕРИЯ КОШЕК (документальный, реж. Егор Климович)

За последние несколько лет Россия приобрела статус кошачьей Империи. Здесь больше всего кошачьих на душу населения, так утверждают социальные исследования. Кошки здесь получают должности и работают в библиотеках, на судоверфях, в музеях, соборах, замках и театрах, и даже на позиции заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира. В России живут самые влиятельные кошки в мире, сумевшие изменить правила провоза домашних животных крупнейших авиакомпаний и даже единственные в мире бионические коты – россияне. Поговаривают даже, что кошки могут быть орудием русских шпионов… Так кто же они – жители Кошачьей Империи и почему именно Россия стала центром кошачьего Царства? Социологические исследования, открытия ученых и анализ невероятных кошачьих историй позволят авторам фильма провести беспрецедентное исследование вопроса.

С 8 марта:

ХОЛОП 2 (комедия, реж. Клим Шипенко)

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после путешествия в «прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.

С 11 марта:

БОЙЦЫ НА ВСЮ ГОЛОВУ (спортивная драма, реж. Эндрю Томас Хант)

Пол Харрис — сын успешного предпринимателя, который благодаря власти и деньгам отца уверен в собственной неуязвимости. Иллюзии рушатся после того, как мажор проигрывает в уличной драке. Пол понимает, что пора привести себя в форму, и отправляется в боксерский клуб. Роб Талли — молодой романтик из бедного района. Его отец — профессиональный тренер, готовящий бойцов в подвалах и сараях. На первый взгляд, у парня, рожденного с золотой ложкой во рту, и юного обитателя трущоб нет ничего общего. Однако Пол и Роб не готовы мириться с обстоятельствами, и очень скоро судьба приведет их на ринг. Все готово к кулачному бою.

С 12 марта:

ФЕРРАРИ (байопик, реж. Майкл Манн)

Модена, 1957 год. Основатель компании-национального достояния Энцо Феррари переживает смерть сына и живёт на два дома — с женой отношения не ладятся, а от давней любовницы у него растёт второй сын. Из-за низких продаж над Ferrari нависает угроза банкротства, а чтобы найти инвестора, Энцо нужно убедить жену дать ему полный контроль над акциями и поднять престиж марки победой в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

С 15 марта:

ДЕТКА (драма, реж. Ирина Бас)

Что со мной не так? Почему мама меня бросила? Почему мы не знакомы? И это далеко не все вопросы, которые семнадцатилетняя Даша задает сейчас себе и миру. Впрочем, все они неизменно сводятся к фигуре матери. В поисках ответов Даша сбегает от удушающей заботы отца и оказывается рядом с разучившейся любить матерью.

С 18 марта :

ЛОНКИ-ВЕЛИКИЙ ОБМАНЩИК (анимационный, реж. Ом Ён-щик)

Игроки соревнуются, чтобы получить Суперпояс. Кто будет им обладать, станет правителем мира. Лонки, Лиу и Попо решили стать одной командой, чтобы выполнить задание. Но Лонки — великий обманщик, и у него свои коварные планы.

С 25 марта:

ОБРЕЧЕННЫЙ (хоррор, реж, Майк Юринко)

Опытному детективу Клейтону Дугласу, который известен своим холодным умом и скептицизмом, поступает странный вызов из отдаленного госпиталя. Приехав в старую больницу, Клейтон попадает в жуткую атмосферу, которая окутывает это мрачное место. Детектив встречается с пожилым ветераном Гражданской войны, который уже давно находится между жизнью и смертью. Внезапно старик обретает ясность ума и признается Клейтону в шокирующей тайне. Так детектив оказывается вовлеченным в захватывающую историю о войне, предательстве и вечном договоре, неподвластном границам жизни и смерти. По словам старого солдата, он был членом тайного общества, использовавшего темные практики и заключившего договор с потусторонней сущностью с целью добиться власти и победы в Гражданской войне. Подобное признание ввергает Дугласа в пугающее расследование, где его твердая вера в рациональный мир сталкивается с могущественными сверхъестественными силами.

Скоро:

ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (драма, реж. Вим Вендерс)

День Хираямы начинается с ухода за ростками клёнов, позже он высадит их в парке. На рассвете он садится в свой фургон, включает кассетный плеер и отправляется на работу: Хираяма — уборщик туалетов в Токио. За пределами упорядоченных будней он наслаждается музыкой Лу Рида и Патти Смит, книгами из местной лавки и деревьями, которые он снимает на плёночный Olympus. Несколько неожиданных встреч встряхнут привычную жизнь Хираямы.

Фото: кадр из сериала «Морозко»