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«Сбер» вышел из капитала Okko

Автор: БК

19 мая 2022

Единственным владельцем видеосервиса и других подразделений компании стало АО «Новые возможности»

«Сбер» вышел из капитала  Okko, «Звука» и еще нескольких компаний экосистемы, сообщает «Интерфакс». По словам представителя банка, сделка прошла на рыночных условиях. Структуры «Сбера» вышли из капитала нескольких активов его экосистемы, следует из данных ЕГРЮЛ. 

Теперь единственным владельцем ООО «Окко» (Okko), ООО «Окко Спорт», ООО «Звук» (ранее —  «СберЗвук»), ООО «Облачные технологии» (SberCloud), ООО «Кинофон» и ООО «Центр речевых технологий» 17 мая стало АО «Новые возможности». Оно было зарегистрировано в Москве в марте с уставным капиталом 10 000 рублей. Сферой деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственный владелец «Новых возможностей» — Татьяна Портных.

«Сбербанк» стал владельцем онлайн-кинотеатра Okko в рамках покупки Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута в 2019 году.

В апреле США и другие страны ввели в отношении «Сбера» и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции, которые предусматривают «заморозку» активов в США, а также запрет американским гражданам на проведение операций с банком. 

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