Доходы российского рынка легальных VoD-сервисов выросли в 2022 году на 17%

Самый большой прирост времени смотрения — у кинотеатра KION

Исследовательская компания «ТМТ Консалтинг» опубликовала отчет, согласно которому суммарное время смотрения на большинстве российских онлайн-кинотеатрах в 2022 году значительно выросло по сравнению с предыдущим периодом.

Наибольший рост времени видеосмотрения продемонстрировали пользователи онлайн-кинотеатра Kion (МТС): по данным «Ведомостей», у платформы этот показатель увеличился в четыре раза. Минимальное значение (+22%) — у сервиса Premier («Газпром-медиа»). Видеосмотрение на Wink («Ростелеком») выросло в 2022 году на 67%, Okko — на 39%, «Иви» — на 31%. При подсчете времени смотрения у этих платформ учитывались просмотры по подписной модели (SVOD), рекламной (AVOD) и транзакционной (покупка и аренда отдельных фильмов и сериалов — TVOD и EST).

Рост доходов, полученных по платной модели, составил 20% (62,5 млрд рублей). При этом доходы от TVoD/EST сократились: снижение составило 28% — сказалось отсутствие на экранах мейджорских новинок. Доходы от подписки выросли на 25%.

Согласно отчету, рост рынка онлайн-кинотеатров в прошлом году в денежном выражении составил 17% к показателю 2021 года и достиг 67,8 млрд рублей.

По данным компании «ТМТ Консалтинг», лидером по росту выручки в 2022 года стал «Кинопоиск» (+78%). Стриминг занял первое место на рынке с долей в 23%, потеснив «Иви» (18%). В первую тройку видеосервисов вошел Wink (11%), на четвертое место сместился Okko (10%). Замкнул первую пятерку Start, доля рынка которого достигла в прошлом году 7%. Kion и Amediateka заняли по 6% рынка, more.tv («НМГ») — 5%.

Число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло по итогам 2022 года на 15% – к концу года оно составляло 13,0 млн. Проникновение подписки среди российских домохозяйств за год выросло с 20% до 23%.

«ТМТ Консалтинг» прогнозирует дальнейший рост отрасли — по оценкам экспертов, в 2023 году он составит 18-20%.