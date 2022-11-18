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Названа новая дата проката фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать»

Автор: БК

18 ноября 2022

В графике релизов также переехала «Моя пиратская свадьба»

Фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ будет показан в российских кинотеатрах в формате превью с 5 января 2023 года одновременно с мировой премьерой. Прокатчиком боевика выступает компания Global Film. Ранее релиз фильма был заявлен на 26 января 2023 года.

Роли в шпионском экшне исполнили Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Багзи Мэлоун и Кэри Элвес. 

По данным БК, фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ Гая Ричи собрал в российских кинотеатрах 1,225 млрд рублей, еще один боевик режиссера, ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, заработал в России 880 млн рублей. 

При этом с 5 января на 26 января 2023-го дистрибьютор перенес прокат экшн-комедии МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА. Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес и Джош Дюамель.

Ранее фильм ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ, в котором главную роль также сыграла Дженнифер Лопес, заработал в российском прокате 104 млн рублей, а драма СТРИПТИЗЕРШИ — порядка 176 млн рублен. 

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