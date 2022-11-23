Фестиваль контента стриминговых платформ Original+ объявил даты проведения

В смотре также будут участвовать зарубежные проекты

Фестиваль контента стриминговых сервисов Original+ состоится 14–15 марта 2023 года в ходе форума CSTB.PRO.MEDIA. В рамках смотра впервые будут участвовать зарубежные проекты, которые станут доступны на российских интернет-площадках.

Крупнейшие стриминговые платформы проведут предпремьерные показы фильмов и сериалов, которые выйдут в 2023 году. На конкурс может быть заявлен любой эпизод сериала, который ранее не транслировался на телевидении и онлайн, не был свободно доступен в Интернете и не участвовал в других кино- и сериальных фестивалях. Хронометраж – от 25 минут. В состав независимого жюри войдут эксперты в сфере кинематографа, журналисты и блогеры. Победители станут известны 15 марта.

Работы будут оцениваться в следующих категориях:

• Самый ожидаемый проект

• Оригинальный сериал (фильм)

• Оригинальное режиссерское видение

• Оригинальный актер

• Оригинальная актриса

• Оригинальная музыка

• Оригинальный сценарий

• Самая оригинальная коллаборация

• Самый оригинальный эксперимент с контентом

• Спецприз от «Российской газеты»

• Спецприз от Жюри блогеров

В рамках фестиваля также пройдут круглые столы с актерами, режиссерами, продюсерами сериалов и фильмов, участвующих в смотре.

Подробности мероприятия и регистрация: http://originalfestival.ru

Организатор фестиваля — компания МИДЭКСПО. Генпартнер дня смотра, посвященный российскому контенту крупнейших стриминговых платформ — Институт развития интернета (АНО ИРИ). Соорганизатор фестиваля – «Российская газета». Программный директор – Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российской газеты – «Недели», писатель, продюсер.