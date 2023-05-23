ORIGINAL+Doc объявил даты проведения и открыл прием заявок

Смотр документального контента пройдет в июле

Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ расширяется. С 3 по 9 июля 2023 года состоится Первый фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+ Doc.

Принять участие в фестивале смогут проекты, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не размещались в свободном доступе в Интернете и не номинировались на других конкурсах. Российские стриминговые платформы могут заявить на ORIGINAL+ Doc любой эпизод документального сериала или неигровой фильм хронометражем от 25 минут до полутора часов. Прием работ осуществляется до 15 июня включительно на электронный адрес.

На фестивале документальные проекты оценит профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа в документальном направлении и представители СМИ.

Призы будут вручаться в следующих номинациях:

— Самый ожидаемый документальный проект;

— Оригинальный документальный сериал (фильм);

— Оригинальное режиссерское видение;

— Оригинальное операторское видение;

— Оригинальная история;

— Оригинальный герой;

— Оригинальная героиня;

— Оригинальная коллаборация;

— Спецприз от «Российской газеты»;

— Спецприз от Жюри СМИ;

Программным директором фестиваля стала Сусанна Альперина, редактор гуманитарного блока «Российской газеты», «Недели», журналист, писатель и продюсер.

«Сегодня наблюдается расцвет жанра документалистики в кино, причем, документальные сериалы становятся не менее популярны, чем фильмы. Зрителям интересны не просто художественные картины, основанные на реальных событиях, но и документальные свидетельства времени. На крупных мировых фестивалях в смешанных конкурсах неигровое кино все чаще побеждает игровое. А на фестивалях документального кино все больше и больше выдающихся работ. Мы — организаторы фестиваля ORIGINAL+ Doc — решили поддержать как тенденцию, так и кино в данном направлении. На российских платформах появились новые яркие документальные проекты — есть из чего выбрать. Представим их и зрителям с тем, чтобы все они имели возможность оценить проекты и посмотреть их на большом экране», — комментирует Альперина.

Фото: фестиваль ORIGINAL+.