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Суд требует взыскать более 27 млн рублей со студии Ивана Охлобыстина

Автор: Илья Кувшинов

13 апреля 2024

Ранее «Студия Ортодокс» уже попадала в список должников Фонда кино

Арбитражный суд Москвы требует взыскать более 27 млн рублей со «Студии Ортодокс» из-за налоговых задолженностей. Об этом сообщает «Газета.ru».

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями производственной компании являются четыре физических лица — Иван Охлобыстин, Виктор Алисов, Любовь Калинская и Геннадий Меркулов. Отмечается, что налоговая решила приостановить все операции по счетам студии.

В числе проектов, сделанных при участии «Студии Ортодокс» – комедийный боевик СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК и драма ИЕРЕЙ-САН. ИСПОВЕДЬ САМУРАЯ.

Стоит отметить, что ранее компания Охлобыстина попала в список должников Фонда кино – в февраля 2019 года ее задолженность перед организацией составила 23,2 млн рублей.

Фото: кадр из сериала «Открывай, полиция!»

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