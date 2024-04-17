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Кинокомпания Participant закрывается после 20 лет работы

Автор: Илья Кувшинов

17 апреля 2024

В числе ее проектов – оскароносные «Зеленая книга» и «В центре внимания»

Независимая компания Participant Media, участвовавшая в создании таких картин, как ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ и РОМА, закрывается после 20 лет работы. Об этом сообщает Variety.

По информации инсайдеров, основатель компании, предприниматель Джефф Сколл провел ревизию и решил переключиться с индустрии развлечений на что-то другое. Ожидается, что большая часть штата из ста человек будет уволена – свои места сохранят только важные сотрудники, которые займутся оставшимися проектами и будут следить за выполнением обязательств по каталогу.

Запланированные на это год картины Participant все еще будут выпущены – в том числе и BLKNWS Кэлила Джозефа, известного своей работой над визуальным альбомом Бейонсе “Lemonade”.

Всего на счету компании за эти 20 лет – 135 фильмов, пять сериалов, 21 премия «Оскар» (включая две награды в категории «Лучший фильм», четыре – за лучший документальный фильм и две – в категории «Лучший международный фильм»), 18 премий «Эмми» и более $3,3 млрд сборов в мировом прокате.

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