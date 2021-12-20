Даррен Аронофски возглавит жюри Patriki Film Festival

Онлайн-смотр уже открыл подачу заявок на участие

20 декабря стало известно, что председателем жюри первого международного онлайн-кинофестиваля в России c конкурсной программой Patriki Film Festival станет американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Даррен Аронофски.

Четвертый Patriki Film Festival пройдет в Москве летом 2022 года. На фестивале состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Все работы участников будут доступны для свободного онлайн-просмотра в течение всего времени проведения фестиваля. Мероприятие будет включать несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами, благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия.

«Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за Гран-при. Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года», — говорит Даррен Аронофски. — Удивите нас своей оригинальностью и авторским взглядом!».

В шорт-лист конкурсной программы Patriki Film Festival войдут 7 фильмов. Отправить заявку можно с 20 декабря, в конкурсе могут принять участие фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом. Подробные условия можно найти на официальном сайте фестиваля.

Основатели фестиваля — продюсеры Марина Жигалова и Алексей Боков.