Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю

Съемки эпизодов фильма в космосе завершились

Киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого вернулся с МКС на Землю, сняв эпизоды для первого игрового фильма в космосе ВЫЗОВ. Экспедиция стартовала 5 октября.

Космический аппарат «Союз МС-18» приземлился в 07:35 по московскому времени в степи Казахстана. Спасатели и специалисты наземных служб помогли экипажу открыть люки и выбраться из аппарата. Встретили экипаж глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Как известно, для фильма ВЫЗОВ в космосе планировалось отснять 35–40 минут кинохронометража.

Разработкой картины с рабочим названием ВЫЗОВ занимается киностудия Yellow Black and White совместно с Первым каналом. О планах снять первый в истории игровой фильм в космосе было сообщено ровно год назад, осенью 2020-го. Участники киносъемок в космосе прошли долговременную предстартовую подготовку.