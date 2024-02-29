top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение

«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение

Автор: Илья Кувшинов

29 февраля 2024

Режиссером картины выступит Владимир Алеников

Киностудия им. М. Горького приступила к разработке продолжения советского телефильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». По словам генерального директора студии Юлианы Слащевой, режиссером выступит постановщик оригинальной картины Владимир Алеников.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном производственном тонусе, очень хороший сценарий», – заявила она на сессии «Актуальная повестка развития детского кино и анимации» в рамках форума CSTB.

Слащева также не исключила, что в дальнейшем приключения двух школьников могут получить развитие в формате сериала.

Оригинальная двухсерийная лента, повествующая о приключениях двух школьных друзей и их подруги Маши, в которую Петров и Васечкин были влюблены, вышла в эфир 1 июня 1984 года. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Барков, Егор Дружинин и Инга Ильм. 

Фото: кадр из телефильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером проката
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие
Подробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»
Подробнее
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time
Подробнее
ТНТ подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2024-й
Подробнее
Международная касса: «Бедные-несчастные» стали самым успешным фильмом Йоргоса Лантимоса
Подробнее
Новые «Мстители» сменят название
Подробнее
Гильдия актеров США объявила лауреатов своей премии
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее