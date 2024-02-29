«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение

Режиссером картины выступит Владимир Алеников

Киностудия им. М. Горького приступила к разработке продолжения советского телефильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». По словам генерального директора студии Юлианы Слащевой, режиссером выступит постановщик оригинальной картины Владимир Алеников.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым. Ему 75 лет, он в прекрасной форме, невероятном производственном тонусе, очень хороший сценарий», – заявила она на сессии «Актуальная повестка развития детского кино и анимации» в рамках форума CSTB.

Слащева также не исключила, что в дальнейшем приключения двух школьников могут получить развитие в формате сериала.

Оригинальная двухсерийная лента, повествующая о приключениях двух школьных друзей и их подруги Маши, в которую Петров и Васечкин были влюблены, вышла в эфир 1 июня 1984 года. Главные роли в картине исполнили Дмитрий Барков, Егор Дружинин и Инга Ильм.

Фото: кадр из телефильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»