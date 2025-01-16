Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию
Церемония вручения пройдет 8 февраля
Стали известны номинанты на премию PGA Awards, которая каждый год вручается Гильдией продюсеров США.
Напомним, что она является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2024 году все десять картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Американской киноакадемии.
Торжественная церемония вручения запланирована на 8 февраля.
Список некоторых номинантов
Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
• АНОРА
• БРУТАЛИСТ
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• КОНКЛАВ
• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ
• СУБСТАНЦИЯ
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
Премия за продюсирование анимационного фильма
• ПОТОК
• ГОЛОВОЛОМКА 2
• МОАНА 2
• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ
• ДИКИЙ РОБОТ
Полный список номинантов доступен по ссылке.
Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ