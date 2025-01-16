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Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию

Автор: БК

16 января 2025

Церемония вручения пройдет 8 февраля

Стали известны номинанты на премию PGA Awards, которая каждый год вручается Гильдией продюсеров США.

Напомним, что она является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2024 году все десять картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Американской киноакадемии.

Торжественная церемония вручения запланирована на 8 февраля.

Список некоторых номинантов

Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
АНОРА
• БРУТАЛИСТ
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• КОНКЛАВ
• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ
• СУБСТАНЦИЯ
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

Премия за продюсирование анимационного фильма
ПОТОК
• ГОЛОВОЛОМКА 2
• МОАНА 2
• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ
• ДИКИЙ РОБОТ

Полный список номинантов доступен по ссылке

Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ

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