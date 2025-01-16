Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию

Церемония вручения пройдет 8 февраля

Стали известны номинанты на премию PGA Awards, которая каждый год вручается Гильдией продюсеров США.

Напомним, что она является одним из главных индикаторов «Оскара» за лучший фильм. Так, например, в 2024 году все десять картин, номинированных на премию профсоюза, попали в главную категорию премии Американской киноакадемии.

Торжественная церемония вручения запланирована на 8 февраля.

Список некоторых номинантов

Премия имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

• АНОРА

• БРУТАЛИСТ

• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

• КОНКЛАВ

• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ

• ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ

• СУБСТАНЦИЯ

• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

Премия за продюсирование анимационного фильма

• ПОТОК

• ГОЛОВОЛОМКА 2

• МОАНА 2

• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ

• ДИКИЙ РОБОТ

Полный список номинантов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма КОНКЛАВ