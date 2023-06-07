Объявлена конкурсная программа фестиваля «Пилот»
В нее вошли 20 проектов
V российский фестиваль сериалов «Пилот», который пройдетс 22 по 25 июня в городе Иваново, объявил конкурсную программу. В нее вошли 20 пилотов новейших российских сериалов — независимые, платформенные и телевизионные проекты среди которых:
— «Игра головой», реж. Александр Карпиловский, INEY Production, IVI
— «Я иду искать», реж. Алексей Иванов, Good Story Media
— «Убить Риту», реж. Мария Агранович, 1-2-3 Production, PREMIER
— «Престиж», реж. Сергей Сенцов, ООО «Киностудия КИТ», START, СТС
— «Горящий тур», реж. Дмитрий Тюрин, 1-2-3 Production, ТНТ, PREMIER
— «Киберпапа», реж. Владимир Болгов, 1-2-3 Production, Monumental Vision, ТНТ, PREMIER
— «Мамонты», реж. Иван Соснин, «Дженерал Криэйшн», Okko
— «Одна жизнь», реж. Владимир Боровой, МТС Медиа, WISH Media, KION
— «Ира», реж. Алим Бесчоков, Norm Production, Okko
— «Макс и Гусь», реж. Денис Павлов, ЯЩЕР ПИКЧЕРС, WINK
— «Цербер», реж. Владимир Щегольков, Студия Чехов при поддержке Института развития интернета (ИРИ), Premier, НТВ
— «Шеф», реж. Евгений Пузыревский, компания «ТРИТАМАТА» для телеканала «Пятница»
— «Макрон», реж. Борис Дергачев, Good Story Media, ТНТ, PREMIER
— «Сидоровы», реж. Сергей Знаменский, PICK UP FILM по заказу СТС при участии Skillbox и ВКонтакте
— «Мастодонт», реж. Стас Довжик, Марат Ким, «Студия эволюшн пикчерс», при поддержке Института развития интернета (ИРИ)
— «Про это самое», реж. Константин Смирнов, Comedy Club Production, ТНТ, PREMIER
— «Черное солнце», реж. Анна Носатова, кинокомпания «Драйв», НТВ
— «Короче, план такой», реж. Марк Горобец, ООО «ВМГ» при поддержке Института развития интернета (ИРИ), WINK, СТС
— «Лихорадка», реж. Александр Касаткин, Телеканал «Россия»
— «Безбашенная», реж. Лана Влади, МТС Медиа и LookFilm, KION
«С точки зрения драматургии пятый Пилот — фестиваль драм, герои которых ищут своих (в нескольких сериалах — буквально) и верят в справедливость, и комедий, герои которых создают и оберегают семьи. А с точки зрения индустрии пятый Пилот — фестиваль, которому важно разобраться в том, что происходит не только на онлайн-платформах, но и на телеканалах. Мы не хотим, чтобы эфир и интернет были дальними берегами, и пробуем наводить мосты», — прокомментировал Егор Москвитин, программный директор смотра.
Как и в прошлом году, попасть на показы могут все желающие — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля. Регистрация откроется за неделю до фестиваля.
Жюри ежегодно выбирает лучших в следующих номинациях:
— Лучший сценарий пилота
— Лучший актер/актриса пилота
— Лучший режиссер пилота
— Лучший пилот по мнению жюри и по мнению зрителей, который определяется путем зрительского голосования
Нововведением этого года станет еще одна номинация — лучший продюсер.
Помимо основного конкурса, на фестивале будет представлена Внеконкурсная программа, показы которой пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.