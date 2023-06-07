Объявлена конкурсная программа фестиваля «Пилот»

В нее вошли 20 проектов

V российский фестиваль сериалов «Пилот», который пройдетс 22 по 25 июня в городе Иваново, объявил конкурсную программу. В нее вошли 20 пилотов новейших российских сериалов — независимые, платформенные и телевизионные проекты среди которых:

— «Игра головой», реж. Александр Карпиловский, INEY Production, IVI

— «Я иду искать», реж. Алексей Иванов, Good Story Media

— «Убить Риту», реж. Мария Агранович, 1-2-3 Production, PREMIER

— «Престиж», реж. Сергей Сенцов, ООО «Киностудия КИТ», START, СТС

— «Горящий тур», реж. Дмитрий Тюрин, 1-2-3 Production, ТНТ, PREMIER

— «Киберпапа», реж. Владимир Болгов, 1-2-3 Production, Monumental Vision, ТНТ, PREMIER

— «Мамонты», реж. Иван Соснин, «Дженерал Криэйшн», Okko

— «Одна жизнь», реж. Владимир Боровой, МТС Медиа, WISH Media, KION

— «Ира», реж. Алим Бесчоков, Norm Production, Okko

— «Макс и Гусь», реж. Денис Павлов, ЯЩЕР ПИКЧЕРС, WINK

— «Цербер», реж. Владимир Щегольков, Студия Чехов при поддержке Института развития интернета (ИРИ), Premier, НТВ

— «Шеф», реж. Евгений Пузыревский, компания «ТРИТАМАТА» для телеканала «Пятница»

— «Макрон», реж. Борис Дергачев, Good Story Media, ТНТ, PREMIER

— «Сидоровы», реж. Сергей Знаменский, PICK UP FILM по заказу СТС при участии Skillbox и ВКонтакте

— «Мастодонт», реж. Стас Довжик, Марат Ким, «Студия эволюшн пикчерс», при поддержке Института развития интернета (ИРИ)

— «Про это самое», реж. Константин Смирнов, Comedy Club Production, ТНТ, PREMIER

— «Черное солнце», реж. Анна Носатова, кинокомпания «Драйв», НТВ

— «Короче, план такой», реж. Марк Горобец, ООО «ВМГ» при поддержке Института развития интернета (ИРИ), WINK, СТС

— «Лихорадка», реж. Александр Касаткин, Телеканал «Россия»

— «Безбашенная», реж. Лана Влади, МТС Медиа и LookFilm, KION

«С точки зрения драматургии пятый Пилот — фестиваль драм, герои которых ищут своих (в нескольких сериалах — буквально) и верят в справедливость, и комедий, герои которых создают и оберегают семьи. А с точки зрения индустрии пятый Пилот — фестиваль, которому важно разобраться в том, что происходит не только на онлайн-платформах, но и на телеканалах. Мы не хотим, чтобы эфир и интернет были дальними берегами, и пробуем наводить мосты», — прокомментировал Егор Москвитин, программный директор смотра.

Как и в прошлом году, попасть на показы могут все желающие — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля. Регистрация откроется за неделю до фестиваля.

Жюри ежегодно выбирает лучших в следующих номинациях:

— Лучший сценарий пилота

— Лучший актер/актриса пилота

— Лучший режиссер пилота

— Лучший пилот по мнению жюри и по мнению зрителей, который определяется путем зрительского голосования

Нововведением этого года станет еще одна номинация — лучший продюсер.

Помимо основного конкурса, на фестивале будет представлена Внеконкурсная программа, показы которой пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново.