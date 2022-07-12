Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри

В качестве председателя выступит продюсер Рафаел Минасбекян

IV российский фестиваль сериалов «Пилот» анонсировал состав жюри. В этом году смотр пройдет с 15 по 17 июля в городе Иваново.

Председателем жюри в этом году выступит продюсер, сценарист, генеральный директор кинокомпании Mirfilm Рафаел Минасбекян. В жюри также вошли режиссер и сценарист Алена Званцова, сценарист и продюсер Андрей Золотарев, основатель и генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и журналист Ксения Болецкая.

Жюри выберет лучших в категориях «Лучший пилот», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», а также вручит призы за Лучшую женскую и мужскую роль. Второй главной наградой на фестивале является приз «Выбор зрителей».

Откроется фестиваль премьерой первого эпизода нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое». История двух менеджеров среднего звена, в размеренную жизнь которых врывается любовь. Сам режиссер характеризует жанр проекта как «историю любви двух пар на фоне совсем недавней повседневной жизни». На закрытии фестиваля состоится премьера первой серии криминальной комедии Акаки Сахелашвили «Чистильщик» с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук в главных ролях.

Конкурсная программа фестиваля в этом году состоит из 21 российского сериала.