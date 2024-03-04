top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Джонни Депп может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря»

Джонни Депп может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря»

Автор: Илья Кувшинов

4 марта 2024

Разработкой ленты занимается шоураннер сериалов «Одни из нас» и «Чернобыль» Крэйг Мэйзин

Не исключено, что мы все-таки увидим Джека Воробья в шестой части ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ – по информации инсайдера Дэниела Рихтмана, Disney планирует вернуть Джонни Деппа на роль второго плана в очередной фильм франшизы.

Ранее о потенциальных переговорах с актером говорил продюсер серии Джерри Брукхаймер, однако никаких деталей не сообщалось.

Напомним, что в 2022 году Депп заявил на судебном процессе по делу о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд, что «ничто на свете» не заставит его вернуться к работе над ПИРАТАМИ КАРИБСКОГО МОРЯ или любым другим проектом Disney.

Над сценарием нового фильма работают шоураннер сериалов «Одни из нас» и «Чернобыль» Крэйг Мэйзин и автор четырех из пяти картин франшизы Тед Эллиот.

Фото: кадр из фильма ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение
Подробнее
Предпродажи уикенда: в лидерах «Прошлые жизни» и «Кот и пес»
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 февраля – 3 марта
Подробнее
Официальная касса России: «Лед 3» сохранил лидерство в прокате
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером проката
Подробнее
ТНТ подвел итоги минувшего года и рассказал о планах на 2024-й
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее
Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее
«Мастер и Маргарита» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Опубликован отчет по рынку российских онлайн-кинотеатров за 2023 год
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил деловую программу
Подробнее
Предварительная касса четверга: в топ-10 попали сразу четыре новинки
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее