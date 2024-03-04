Джонни Депп может вернуться в новых «Пиратах Карибского моря»

Разработкой ленты занимается шоураннер сериалов «Одни из нас» и «Чернобыль» Крэйг Мэйзин

Не исключено, что мы все-таки увидим Джека Воробья в шестой части ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ – по информации инсайдера Дэниела Рихтмана, Disney планирует вернуть Джонни Деппа на роль второго плана в очередной фильм франшизы.

Ранее о потенциальных переговорах с актером говорил продюсер серии Джерри Брукхаймер, однако никаких деталей не сообщалось.

Напомним, что в 2022 году Депп заявил на судебном процессе по делу о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд, что «ничто на свете» не заставит его вернуться к работе над ПИРАТАМИ КАРИБСКОГО МОРЯ или любым другим проектом Disney.

Над сценарием нового фильма работают шоураннер сериалов «Одни из нас» и «Чернобыль» Крэйг Мэйзин и автор четырех из пяти картин франшизы Тед Эллиот.

Фото: кадр из фильма ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ