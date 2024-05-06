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Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

6 мая 2024

Лидером топ-20 снова стал сиквел «Дюны»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место уже второй месяц подряд занимает фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Тем не менее, стоит отметить, что картина Дени Вильнева дебютировала в качестве по миру на цифровых площадках 16 апреля. На второй строчке оказался фантастический блокбастер Зака Снайдера МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 2: ОСТАВЛЯЮЩАЯ ШРАМЫ, премьера которого состоялась на стриминге Netflix 19 апреля. Бронза досталась триллеру СЛЕД КИЛЛЕРА с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем – проект дебютировал в онлайне на международных территориях 12 апреля.

Триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО с Майклом Китоном занял четвертое место. Боевик ДОМ У ДОРОГИ с Джейком Джилленхолом за минувший месяц опустился со второго на пятое место чарта.

В десятке оказались сразу четыре релиза, которые можно было посмотреть в апреле легально – боевики СОРВАТЬ БАНК с Джоном Траволтой и ДЖЕЙД с Микки Рурком, комедийный триллер ОДНАЖДЫ В ЛА-РОЕ и драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР».

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в апреле 2024 года
1. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
2. МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 2: ОСТАВЛЯЮЩАЯ ШРАМЫ
3. СЛЕД КИЛЛЕРА
4. ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
5. ДОМ У ДОРОГИ
6. ДЖЕЙД
7. ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»
8. СОРВАТЬ БАНК
9. ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
10. ОДНАЖДЫ В ЛА-РОЕ
11. ВУДИ ВУДПЕКЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАГЕРЬ
12. ВОЖДЬ ОРКОВ
13. ОМЕН. ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ
14. ЗЛОБНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПИСЬМА
15. НЕЧИСТЬ
16. КОСМОНАВТ
17. ЗАКУСОЧНАЯ
18. ПОСЛЕДСТВИЯ
19. МАНКИМЭН
20. СЕРДЦЕ ОХОТНИКА

Фото: кадр из фильма МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 2: ОСТАВЛЯЮЩАЯ ШРАМЫ

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