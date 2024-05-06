Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2024 года

Лидером топ-20 снова стал сиквел «Дюны»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место уже второй месяц подряд занимает фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Тем не менее, стоит отметить, что картина Дени Вильнева дебютировала в качестве по миру на цифровых площадках 16 апреля. На второй строчке оказался фантастический блокбастер Зака Снайдера МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 2: ОСТАВЛЯЮЩАЯ ШРАМЫ, премьера которого состоялась на стриминге Netflix 19 апреля. Бронза досталась триллеру СЛЕД КИЛЛЕРА с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем – проект дебютировал в онлайне на международных территориях 12 апреля.

Триллер ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО с Майклом Китоном занял четвертое место. Боевик ДОМ У ДОРОГИ с Джейком Джилленхолом за минувший месяц опустился со второго на пятое место чарта.

В десятке оказались сразу четыре релиза, которые можно было посмотреть в апреле легально – боевики СОРВАТЬ БАНК с Джоном Траволтой и ДЖЕЙД с Микки Рурком, комедийный триллер ОДНАЖДЫ В ЛА-РОЕ и драма ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР».

Топ-20: Самые популярные у российских пиратов фильмы в апреле 2024 года

1. ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

2. МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 2: ОСТАВЛЯЮЩАЯ ШРАМЫ

3. СЛЕД КИЛЛЕРА

4. ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО

5. ДОМ У ДОРОГИ

6. ДЖЕЙД

7. ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР»

8. СОРВАТЬ БАНК

9. ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ

10. ОДНАЖДЫ В ЛА-РОЕ

11. ВУДИ ВУДПЕКЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАГЕРЬ

12. ВОЖДЬ ОРКОВ

13. ОМЕН. ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ

14. ЗЛОБНЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПИСЬМА

15. НЕЧИСТЬ

16. КОСМОНАВТ

17. ЗАКУСОЧНАЯ

18. ПОСЛЕДСТВИЯ

19. МАНКИМЭН

20. СЕРДЦЕ ОХОТНИКА

Фото: кадр из фильма МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 2: ОСТАВЛЯЮЩАЯ ШРАМЫ