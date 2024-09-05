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В России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

5 сентября 2024

Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова рассказала ТАСС за кулисами Восточного экономического форума (ВЭФ), что в России в 2024 году было возбуждено более сотни административных дел о нелегальном кинопрокате.

Она также добавила, что проблема пиратского показа в кинотеатрах и в интернете существует не два последних года, а с момента существования в принципе авторского права.

«Понятно, что эта ситуация не выглядела таким образом в России в тот момент, когда присутствовали официальные дистрибьюторы. Это стало определенным вызовом для всей индустрии в тот момент, когда американские крупные студии покинули РФ, и тут же появились желающие воспользоваться этой ситуацией и попытаться на этом заработать. Ни при каких условиях это недопустимо», – подчеркнула Любимова.

Напомним, что за последние три месяца нелегальные релизы возглавляли прокат практически каждую неделю – девять из тринадцати уикендов. На данный момент, самыми кассовыми неофициальными проектами этого года стали три летних картины – ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, ГОЛОВОЛОМКА 2 и ГАДКИЙ Я 4.

Фото: Freepik

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