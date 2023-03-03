Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2023 года

«Чебурашка», «Аферисты» и «Крушение»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в феврале 2023 года. В Group-IB подчеркивают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако существует прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Наибольшей популярностью среди любителей нелегального контента в последнем месяце зимы пользовался семейный проект ЧЕБУРАШКА, самый кассовый релиз за всю историю российского проката. Кинотеатральные сборы картины превысили 6 млрд рублей.

Вторую строчку пиратского рейтинга занимают АФЕРИСТЫ, громкая премьера февраля на Apple TV. Авантюрный триллер студии A24 с Себастианом Стэном, Джулианной Мур и Джоном Литгоу получил в целом положительные оценки зрителей и критиков: на портале Rotten Tomatoes рейтинг картины превысил 70%.

Бронза у боевика КРУШЕНИЕ, официально вышедшего в России 26 января (СР). Сборы экшна с Джерардом Батлером в РФ превысили 160 млн рублей.

Примечательно, что АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ покинул топ пиратского контента. Очевидно, все, кто хотел посмотреть продолжение франшизы Джеймса Кэмерона, уже сделали это. Отметим присутствие в десятке вершине рейтинга картины НЕПОСЛУШНИК 2. Отечественный комедийный фильм Владимира Котта с Виктором Хориняком в главной роли вышел в прокат в РФ 15 декабря 2022 года. Так же интересно попадание в топ-10 синефильской картины ВАВИЛОН, провалившейся в американском прокате.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2023 года:

1. ЧЕБУРАШКА

2. АФЕРИСТЫ

3. КРУШЕНИЕ

4. ВАВИЛОН

5. НЕПОСЛУШНИК 2

6. ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ

7. М3ГАН

8. КИТ

9. МЕНЮ

10. К ТЕБЕ ИЛИ КО МНЕ?



Полный список самых распираченных кинофильмов в феврале 2023 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 3 марта. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.