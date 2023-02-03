Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2023 года

«Аватар», «Чебурашка» и пришелец

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе 2023 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Лидером по итогам минувшего месяца ожидаемо стал АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, который не вышел в легальный кинопрокат в России, но все же продолжает демонстрироваться на широких экранах в рамках «предсеансового обслуживания».

Следом в пиратском рейтинге идет самый кассовый релиз за всю историю российского проката, семейный проект ЧЕБУРАШКА. В легальном кинопрокате фильм стремительно приближается к отметке кассовых сборов в 6 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает фантастическая комедия ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО. Официальный цифровой релиз проекта в России состоялся 4 января.

Отдельно отметим попадание в рейтинг САМОИРОНИИ СУДЬБЫ, которая является скорее новогодним спецпроектом, чем фильмом в чистом виде. Пародийный проект телеканала ТНТ расположился на девятой строчке чарта.

Топ-10 популярных у российских пиратов фильмов в январе 2023 года:

1. АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ

2. ЧЕБУРАШКА

3. ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО

4. МЕНЮ

5. ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

6. ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

7. ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА

8. ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО

9. САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ

10. КРУШЕНИЕ

Полный список самых распираченных кинофильмов в январе 2023 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 3 февраля. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.