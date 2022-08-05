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Названы самые популярные у пиратов фильмы в июле 2022 года

Автор: Виолетта Палий

5 августа 2022

«Доктор Стрэндж», «Своя война» и другие релизы

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июле 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Лидирующую позицию ожидаемо занял кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ, официальный прокат которого в России не состоялся. Следом идет другой голливудский блокбастер, боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК с Томом Крузом в главной роли. Тройку лидеров замкнул релиз Netflix ЧЕЛОВЕК ИЗ ТОРОНТО, в котором сыграли Вуди Харрельсон и Кевин Харт. 

Единственным российским релизом в топ-10 пиратов оказался фильм СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ Алексея Чадова. Премьера картины состоялось 2 июня. 

Десятка самых популярных у российских пиратов фильмов в июле 2022 года:
1. ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ
2. ТОП ГАН: МЭВЕРИК
3. ЧЕЛОВЕК ИЗ ТОРОНТО
4. ЗАКАТ
5. ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН
6. МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО
7. ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА
8. СЕРЫЙ ЧЕЛОВЕК
9. СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
10. ВАРЯГ

Полный список самых распираченных кинофильмов в июле 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 5 августа. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.

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