Количество ссылок с пиратским контентом в Рунете продолжает расти

В январе 2023 года их число достигло 76,5 млн

Количество ссылок с контентом, которые отечественные правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума к январю 2023 года, достигло отметки в 76,5 млн, сообщает «Коммерсант».

Для сравнения, в июле 2022 года показатель составлял 62 млн ссылок. Ранее подобный прирост — на 15 млн ссылок — наблюдался с начала действия меморандума в 2018 году до марта 2021 года.

Холдинг «Газпром-медиа» в минувшем году инициировал блокировку и удаление более 7 млн ссылок на пиратский контент, что на 67% больше, чем в 2021-м. В частности, из выдачи «Яндекса» по запросу ГПМ удалено 4,6 млн ссылок, в 2021-м — 2,6 млн, из выдачи Google — 2,8 млн, а в 2021 году — 0,9 млн. Холдинг ВГТРК отказался от комментариев, в «Национальной Медиа Группе» не ответили на запрос «Коммерсанта».