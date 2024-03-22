Стартовал прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ

Отбор продлится до 10 апреля включительно

ХVI Московский питчинг дебютантов открыл прием заявок.

К участию приглашаются авторы (физлица и/или творческие коллективы), зарегистрированные в РФ и принимавшие участие на момент подачи заявки в качестве сценаристов, режиссеров или продюсеров не более чем в одном полнометражном фильме, не более чем в одном сериале или не более чем в пяти документальных проектах.

Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе Moviestart, заполнить анкету в разделе «Мои проекты» и прикрепить к ней синопсис и сценарий проекта. Для неигровых лент возможна замена сценария режиссерской экспликацией.

Отбор продлится до 10 апреля включительно, а по его итогам будет сформирован шорт-лист из работ, авторы которых смогут принять участие в очной защите проектов. Победители получат дипломы, а также возможность заключения соглашений с ведущими продюсерскими компаниями, представителями онлайн-платформ на редакторскую или продюсерскую разработку.

Фото: ФПРК