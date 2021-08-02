«КиноПоиск» отметит создателей популярного контента статусом «Плюс Миллион»

Видеосервис КиноПоиск впервые назвал фильмы и сериалы, которые посмотрело больше миллиона подписчиков Яндекс Плюс.

Таких проектов уже девять*: ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ Зака Снайдера, МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, ленты Гая Риччи – ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ и ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, мультсериал «Рик и Морти», фильм МАЖОР, приключенческая фэнтези-сказка КОНЁК-ГОРБУНОК и сериалы КиноПоиска – «Пищеблок» и «Топи».

Эти проекты получают особый статус – золотой «Плюс миллион».

Для определения победителей учитывалась аудитория проектов за все время работы видеосервиса. Важно, что данный статус фиксирует не количество просмотров, а именно людей – смотрящих пользователей КиноПоиск HD по подписке Плюс. Команды, которые работали над созданием и выпуском проектов-миллионников, будут награждены специальным знаком «Плюс миллион». При достижении отметки в пять миллионов смотрящих пользователей статус перейдет из «золотого» разряда в «платиновый».

Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов «Яндекса»: «Статус "Плюс миллион" – это наш способ ещё раз подчеркнуть, что за кнопкой play видеосервиса всегда есть живые, внимательные и вовлеченные зрители со своими вкусами и интересами. Мы спешим поделиться с создателями фильмов и сериалов знанием о том, что они делают по-настоящему востребованные у аудитории проекты. Сегодня мы объявили первых участников "клуба миллионеров" КиноПоиска, этот клуб будет постоянно пополняться. Мы уже готовим награды для новых проектов, которые подбираются к миллионной отметке, а нынешние "миллионеры" растут на еще "Плюс миллион. Мы не делим сериалы и фильмы на российские и иностранные – зрители сами выбирают что им интересно смотреть, а мы – награждаем и еще раз говорим спасибо создателям того особенного контента, который смог увлечь миллионы наших подписчиков».

*Список определен по количеству смотрящих пользователей подписки Яндекс Плюс (включая Плюс и Плюс Мульти с Амедиатекой и more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма за всё время существования видеосервиса КиноПоиск HD. Число пользователей подписки Яндекс Плюс на момент выхода пресс-релиза – 9 млн.

02.08.2021 Автор: Виолетта Палий