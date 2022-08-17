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Драму «По-мужски» с Антоном Лапенко назвали лучшим российcким дебютом на «Одной шестой»

Автор: Рая Башинская

17 августа 2022

Международный кинофестиваль дебютных фильмов в Екатеринбурге подвел итоги

I Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» назвал победителей.

В категории «Лучший российский игровой дебют» победил фильм ПО-МУЖСКИ Максима Кулагина с Антоном Лапенко в главной роли.

Гран-при игрового конкурса получил фильм ОГОНЬ казахстанского режиссера Айжана Касымбекова.

Лучшим международным игровым дебютом стал фильм ДОМАШНИЙ ОЧАГ казахстанского режиссера Алишера Жадигерова.

Лучший актерский ансамбль отметили в картине У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ Александра Зачиняева, где снялись Дмитрий Куличков, Борис Галкин, Никита Манец и пес по кличке Серый.

Приз зрительских симпатий получил документальный фильм ОТОРВАННЫЕ Владимира Кривова.

Награды за лучший российский неигровой дебют удостоился фильм УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ Юлии Сергиной и Арсения Кайдацкого.

Лучшим международным неигровым дебютом стал испанский фильм БЛЮЗ ИЗ ТЕГЕРАНА Хавьера Толентино .

Гран-при неигрового конкурса получила картина ТОСКА ПО ОСТРОВУ Летиции Фаркас.

Специальное упоминание жюри в рамках игровой программы досталось фильмам ДЕНЬ МЕРТВЫХ Виктора Рыжакова и ДУНАЙ Любови Мульменко.

В рамках неигровой программы специального упоминания жюри удостоились картины НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА Никиты Ефимова и COTTON 100% Михаила Бородина.

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