Драму «По-мужски» с Антоном Лапенко назвали лучшим российcким дебютом на «Одной шестой»
Международный кинофестиваль дебютных фильмов в Екатеринбурге подвел итоги
I Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» назвал победителей.
В категории «Лучший российский игровой дебют» победил фильм ПО-МУЖСКИ Максима Кулагина с Антоном Лапенко в главной роли.
Гран-при игрового конкурса получил фильм ОГОНЬ казахстанского режиссера Айжана Касымбекова.
Лучшим международным игровым дебютом стал фильм ДОМАШНИЙ ОЧАГ казахстанского режиссера Алишера Жадигерова.
Лучший актерский ансамбль отметили в картине У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ Александра Зачиняева, где снялись Дмитрий Куличков, Борис Галкин, Никита Манец и пес по кличке Серый.
Приз зрительских симпатий получил документальный фильм ОТОРВАННЫЕ Владимира Кривова.
Награды за лучший российский неигровой дебют удостоился фильм УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ Юлии Сергиной и Арсения Кайдацкого.
Лучшим международным неигровым дебютом стал испанский фильм БЛЮЗ ИЗ ТЕГЕРАНА Хавьера Толентино .
Гран-при неигрового конкурса получила картина ТОСКА ПО ОСТРОВУ Летиции Фаркас.
Специальное упоминание жюри в рамках игровой программы досталось фильмам ДЕНЬ МЕРТВЫХ Виктора Рыжакова и ДУНАЙ Любови Мульменко.
В рамках неигровой программы специального упоминания жюри удостоились картины НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА Никиты Ефимова и COTTON 100% Михаила Бородина.
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