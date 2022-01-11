Сериал «Почка» стал лидером по просмотрам на Kion в новогодние каникулы

Онлайн-кинотеатр представил список самых популярных тайтлов

Онлайн-кинотеатр Kion назвал самые популярные сериалы и фильмы на новогодних каникулах, с 31 декабря по 9 января. Первое место по просмотрам среди всех тайтлов на платформе занял новый сериал «Почка» о жажде жизни с Любовью Аксеновой в главной роли. Проект эксклюзивно вышел 1 января на Kion. Сериал достиг абсолютный рекорд по всем показателям за первую неделю после старта сериала в сравнении со средними показателями по премьерам сентября-декабря 2021 года: проект посмотрели в 3 раза больше уникальных пользователей. К моменту публикации финальных эпизодов сериал посмотрел каждый пятый зритель VOD-контента на платформе.

Второе место по просмотрам занял оригинальный сериал Kion «Хрустальный». По сюжету, Сергей Смирнов — один из лучших «охотников на маньяков» в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придётся ещё раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственному страху.

Третье место по популярности у зрителей онлайн-кинотеатра заняла премьерная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД. На четвертом месте оказалась новая часть новогодней комедии ЕЛКИ 8 с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой.

Пятое место по просмотрам получил комедийный сериал из линейки Kion-Originals «Два» о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег. Герои в каждой серии ввязываются в новую криминальную авантюру, но им отчаянно не везет.

Среди зарубежных сериалов лидерами в праздничные дни стали «Отчаянные домохозяйки» и продолжение сериала «Секс в большом городе», проект «И просто так», французский криминальный сериал «Багровые реки», медицинская драма «Анатомия страсти» и историческая мелодрама «Султан моего сердца».

Во время новогодних каникул зрители Kion также смотрели и документальные ленты. Самыми просматриваемыми фильмами стали долгожданное воссоединение героев любимого фильма ГАРРИ ПОТТЕР 20 ЛЕТ СПУСТЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХОГВАРТС, кинокартина о Сергее Бодрове мл. НАС ДРУГИХ НЕ БУДЕТ и история жизни создателя «Вконтакте» и Telegram ДУРОВ.

Среди полнометражных фильмов на новогодних каникулах были также популярны боевик с Джейсоном Стейтемом ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, а также ремейк ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ и приключенческий фильм Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА со Скарлетт Йоханссон.

Кроме того, в период праздников телесмотрение в среднем во всех средах увеличилось почти на полчаса по сравнению с декабрем. Так, смотрение тематических каналов выросло в среднем на 10%, детских — на 8%. При этом в Спутниковом ТВ МТС рост для детских телеканало составил почти 12%. На 3% выросло смотрение телеканалов с просветительскими программами и хобби во всех линейных средах. В новогодние праздники телеканалы транслировали различные новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Самым рейтинговым событием новогодних каникул стало Поздравление Президента, которое большинство россиян предпочло смотреть на Первом канале. В целом, чаще других телеканалов зрители отдавали предпочтение Первому каналу, России 1, ТНТ и НТВ.