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Государство обяжет предупреждать об употреблении наркотиков в кино и книгах

Автор: Кирилл Шамсутдинов

21 марта 2023

Фильмам с пропагандой наркотиков запретят выдавать прокатные удостоверения

После 1 января 2024 года публичное распространение в СМИ и в Интернете новых произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, станет возможно только «при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишения свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека».

Соответствующие поправки, внесенные МВД, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает РБК со ссылкой на источники. Новые нормы намерены ввести в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях и в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Законопроект не распространяется на произведения, обнародованные до 1 января 2024 года — при условии, что в них не сказано «о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также нет информации о местах их приобретения, и способах культивирования наркосодержащих растений».

Часть поправок была внесена министерством культуры. Они предполагают установление законодательного запрета выдачи прокатного удостоверения фильмам, которые содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.

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