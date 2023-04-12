Кинокомпания СТВ выпустит «По щучьему велению» 26 октября

Она же значится прокатчиком картины

СТВ выпустит фильм ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, снятый по мотивам русских народных сказок, в российский прокат 26 октября 2023 года. Об этом БК сообщили в пресс-службе кинокомппании.

«Если ты идешь на рыбалку, будь готов к тому, что вытянешь рыбу своей мечты, волшебную щуку, которая может исполнить три любых твоих желания. Только Емеля спустил два желания на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать самому, без волшебной силы. Поможет ему Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой», — говорится в аннотации фильма.

Режиссером картины стал Александр Войтинский, известный по фильму ПРИЗРАК. Сценарий написал Александр Архипов, работавший над проектами САДКО и БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ. В главных ролях сыграли Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров, Агриппина Стеклова. Продюсер — Сергей Сельянов. Съемки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ велись в Тобольске и Тюмени.



Прокатчиком релиза обозначена компания СТВ.