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Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал победителей

Автор: БК

24 октября 2026

Главный приз международного конкурса получил фильм «Творимые души» Ставроса Псиллакиса

Названы победители 36-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Лауреатам вручили награды на торжественной церемонии закрытия смотра, которая прошла на новой сцене Александринского театра.

Гран-при за лучший фильм фестиваля в международном конкурсе получила документальная картина «Творимые души» Ставроса Псиллакиса, специальный приз национального конкурса ушел документальной ленте «Мама» Елизаветы Бобылевой, а приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico достался короткометражному фильму «Я два раза не повторяю» Ксюши Керносенко.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

 Гран-при «Золотой Кентавр» и денежный приз 250 тысяч рублей за лучший фильм фестиваля с формулировкой: «За послание к человеку, нашедшее отклик» – «Творимые души», реж. Ставрос Псиллакис (Греция)

 Специальный приз жюри международного конкурса «Кентавр» и денежный приз 100 тысяч рублей с формулировкой: «За стойкость, любовь и жертвенность» – «Портреты Арины», реж. Иван Дружинин (Россия)

 Специальный приз жюри международного конкурса «Кентавр» и денежный приз 100 тысяч рублей с формулировкой: «За произведение искусства, преисполненное жизни» – «Тело Христово», реж. Беа Лема (Испания)

 Специальный приз жюри международного конкурса «Кентавр» и денежный приз 100 тысяч рублей с формулировкой: «За простой вопрос, на который никто не может ответить» – «Победители», реж. Пабло Апаро (Аргентина)

 Диплом международного жюри с формулировкой: «За запечатленные мгновения близости и изящества» – «Статус „В“», реж. Глеб Важдаев (Россия)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

 Приз «Золотой Кентавр» и 100 000 рублей за лучший документальный фильм национального конкурса с формулировкой: «За способность оставаться режиссером, снимая самых близких» – «Мама», реж. Елизавета Бобылева (Россия)

 Специальный приз жюри «Серебряный Кентавр» и 50 000 рублей с формулировкой: «За изобретательный диалог с женским бессознательным» – «Материнские сны», реж. Анна Швейгольц (Россия)

 Диплом национального конкурса с формулировкой: «За легкое дыхание» – «Перед солнцем», реж. Алиса Тамарова (Россия)

 Диплом национального конкурса с формулировкой: «За умение читать тайный язык реальности» – «Укрытие», реж. Никита Карцев (Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС IN SILICO

 Приз «Серебряный Кентавр» и 100 тысяч рублей за лучший экспериментальный фильм с формулировкой: «За самое оригинальное размытие границы между реальностью и вымыслом» – «Я два раза не повторяю», реж. Ксюша Керносенко (Россия)

 Диплом жюри с формулировкой: «За трогательное личное путешествие сквозь поколения с „помощью“ ИИ» – «Самый красивый парень на свете», реж. Паоло Байгуэра (Италия)

 Приз жюри прессы с формулировкой: «За совершенное послание миру о мире» – «Шалом», реж. Мейталь Звиели (Израиль)

 Диплом жюри прессы с формулировкой: «За сопротивление разрушению и страху» – «Укрытие», реж. Никита Карцев (Россия)

 Приз студенческого жюри с формулировкой: «За смелость быть собой» – «Воскресенье», реж. Джулио Тонинчелли (Италия)

 Диплом студенческого жюри с формулировкой: «За большое кино в малой форме» – «Сидеть, стоять!», реж. Камиль Дюмортье (Франция)

 Приз почетного президента МКФ «Послание к человеку» Михаила Литвякова – «Приключения мозаик на земле и под», реж. Алексей Федорченко (Россия)

 Специальный приз оргкомитета – «Сегодня у Германа 122 на 85», реж. Петр Шепотинник (Россия)

 Приз ленинградской федерации профсоюзов – «Чуураа», реж. Евгения Арбугаева (Великобритания)

 Приз имени Александра Расторгуева с формулировкой «За лучший режиссерский дебют и Кино, что дарит надежду» – «Перед солнцем», реж. Алиса Тамарова (Россия)

 Приз имени Александра Расторгуева с формулировкой «За сокровенное кино» – «Мама», реж. Елизавета Бобылева (Россия)

 Приз генерального партнера, группы «Илим» с формулировкой «За неность лирической темы в производственной драме» – «Откуда я уйду», реж. Ольга Аверкиева (Россия)

Фото: кадр из фильма «Творимые души»

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