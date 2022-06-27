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Франшизу «Последний богатырь» ждет продолжение

Автор: БК

27 июня 2022

Об этом заявил гендиректор кинокомпании Yellow, Black and White Эдуард Илоян

Глава компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян в ходе круглого стола «Что происходит в индустрии?» заявил, что франшизу ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ ждет продолжение: «В сказках все придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, и эта франшиза будет продолжаться. Мы позже анонсируем, как именно».

Ранее ИРИ анонсировал победителей конкурса национального контента, по итогам которого будут поддержаны 116  проектов. В их числе сериал «Последний богатырь. Наследие», который станет продолжением одноименной трилогии. Во время дискуссии Эдуард Илоян не уточнил, идет ли речь о данном проекте.

Франшиза ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ создавалась совместно российским офисом компании Disney, Yellow, Black and White и телеканалом «Россия».

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