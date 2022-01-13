«Последний богатырь» и «Чемпион мира» заработали в СНГ менее 3% своей кассы

Результаты российских релизов «новогодней битвы»-2022 оказались на уровне 2021 года

По данным БК, сборы отечественных фильмов в СНГ (без учета результатов в России) с начала старта проката по 9 января 2022 года распределились следующим образом: третья часть франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ заработала 56,2 млн рублей, что составляет 2,9% от суммарных сборов фильма, а результат ЧЕМПИОНА МИРА оказался на уровне 6,8 млн рублей, или 2,1% от общих сборов. В то же время мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ собрал в странах Содружества 27,5 млн рублей (7,3% от сборов картины). Суммарно эти три проекта заработали 90,5 млн рублей.

Данный результат в некотором роде повторяет итоги «новогодней битвы» 2021 года в странах СНГ: так, фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА заработал 58,5 млн рублей (2,8% от общих сборов); еще один российский релиз, картина ОГОНЬ собрала 14,7 млн (1,6% суммарной кассы). Вновь лишь одному проекту удалось превысить отметку в 3% сборов в СНГ от общей кассы — мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ заработал 17,5 млн рублей, или 4,9% от своих сборов. Суммарно данные проекты освоили 90,7 млн рублей.

Что касается голливудский релизов, то касса кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ в СНГ без учета РФ за время новогодней битвы составила 468,2 млн рублей, (14,9% своей кассы), а у мультфильма ЗВЕРОПОЙ 2 — 84,1 млн рублей (13,2% суммарной кассы).