В Санкт-Петербурге представили документальный фильм «Посмотрите наверх»

Показ состоялся в рамках Десятого международного культурного форума United Cultures

13 сентября в рамках Десятого международного культурного форума United Cultures в Санкт-Петербурге состоялся предпоказ документального короткометражного фильма «Посмотрите наверх».

Режиссером картины выступил Артем Гриняк (МОЙ ДРУГ СЕГА, «Белые вороны»). Помимо постановщика в мероприятии также приняли участие искусствовед Анастасия Пронина, художники и главные герои картины Вячеслав Каменских (Moff) и Василий Куклев (БАСЁ), а также креативный директор Фонда Мельниченко Владимир Чесноков.

Документальный фильм посвящен арт-интервенции Фонда в Ванино – небольшом портовом поселке Хабаровского края – и станет первым в серии подобных работ о малых городах России. Лента рассказывает первом в истории поселения мурале «Первооткрыватели», который преображает Ванино не только внешне, но и внутренне, становясь новой достопримечательностью и вдохновением для местных жителей.

Арт-интервенция, запечатленная в фильме, была частью урбан-кэмпа, организованного Фондом Мельниченко — масштабной инициативы, направленной на вовлечение жителей небольших городов России в процессы позитивных изменений их окружающей среды.

Сейчас в работе также находится короткометражная картина о создании городского арт-объекта в Бородино Красноярского края.

Фото: пресс-служба Фонда Мельниченко