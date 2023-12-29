Владимир Потанин мог приобрести большую часть бумаг головной компании «Яндекса»

По слухам, к декабрю российские инвесторы аккумулировали римерно 45% акций Yandex N.V.

В преддверии реорганизации головной компании из Нидерландов Yandex N.V. в российский бизнес «Яндекса» могли инвестировать несколько крупных отечественных предпринимателей – по информации Forbes, основным покупателем бумаг стал президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель», миллиардер Владимир Потанин.

О предположительной скупке акций Yandex N.V. Потаниным стало впервые известно летом – в сделках участвовали зарубежные компании и иностранные фонды. К началу осени объем сделок миллиардера измерялся десятками миллионов долларов.

Стоит отметить, что с 28 февраля 2022 года торги акциями Yandex N.V. на американской бирже Nasdaq приостановлены, и теперь сделки с этими ценными бумагами проводятся на внебиржевом рынке.

По информации источников, к середине декабря российские инвесторы могли аккумулировать примерно 45% акций Yandex N.V. – по данным на 25 декабря аналогичный пакет акций стоил на Московской бирже 344 млрд рублей ($3,7 млрд по курсу ЦБ).

По слухам, сейчас инвесторы фокусируются на выкупе 100% субхолдинга «Яндекса», созданного в Калининградской области для реструктуризации компании, которая началась еще в 2022 году для передачи российского бизнеса местным топ-менеджерам.

Имя Потанина уже неоднократно упоминалось в числе возможных инвесторов российской компании «Яндекса». Так, например, в мае этого года стало известно, что он и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов предложили Yandex N.V. выкупить не менее 51% «Яндекса», который целиком они оценили в 560-600 млрд рублей.