Стали известны участники питчингов в рамках Potential Project Market 2022

Рынок проектов пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 9 октября

Продюсерский центр Potential объявил шорт-листы участников питчингов, которые пройдут в ходе рынка кинопроектов Potential Project Market 2022. Рынок пройдет с 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге. Проекты отбирались в трех категориях: полнометражные художественные фильмы, сериалы для онлайн-платформ и digital-контент. Всего в этом году было подано 478 заявок на участие.

Участники питчинга полнометражных фильмов:

1. Алиева Амина, «Ювелир-разбойник»

2. Волова Нина, «В шкафу»

3. Ершов Константин, «Под шляпой великана»

4. Косажевская Софья, «Урок»

5. Левицкая Юлия, «Красный цветок»

6. Малкин Сергей, «Неровный контур»

7. Опалинская Ася, «Таня покупает пароход»

8. Сумина Елена, «Путешествие к океану»

9. Устинов Иван, «Женька»

Участники питчинга сериалов:

1. Генрих Евгения, Талызин Алексей, «Настоящий герой»

2. Кузнецов Александр, «Талантливый игрок»

3. Очур Ольга, Комарова-Лавинская Наталья, Хренкова Марина, «Черубина»

4. Пимонова Анна, Войтюк Юлия, «Комната»

5. Проглядова Олеся, Мищенко Татьяна, Лепетикова Инна, «Алфавит»

6. Ракина Анна, «Система»

7. Киселёв Артём, Юдина Ася, Высотская Дарья, «Сказочная тайга»

Участники питчинга digital-проектов:

1. Груша Степан, «Грустные люди»

2. Евдаев Руфат, «Искусственные люди»

3. Липатова Софья, «Невидимки»

4. Осокина Вера, Высотская Дарья, «Легенды» (первоначально #иСЛЕДУЙЗАМНОЙ)

5. Пономаренко Дарья, «Дикие»

6. Ушенко Татьяна, «Жизнь в розовом цвете»

В состав жюри питчингов войдут: продюсер, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене, продюсер, генеральный директор Vega Film Катерина Михайлова, креативный продюсер онлайн-кинотеатра Start Мария Меленевская, продюсер Long Tale Production Антон Токтонов, сценарист, продюсер Маруся Трубникова, продюсер, генеральный директор и сооснователь кинокомпании «Арк Пикчерс» Егор Одинцов, продюсер, основатель компании Non-binary Studio Сергей Ширинский и другие.