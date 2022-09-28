Рынок Potential Project Market не состоится в этом году
Автор: БК
28 сентября 2022
Проведение альтернативных онлайн-мероприятий также не планируется
Кинорынок проектов Potential Project Market в 2022 году не состоится. Об этом сообщила команда кинорынка. В качестве причин отмены указаны: отказ многих спикеров от выступлений; отказ многих участников от аккредитаций; возникновение сложностей с финансированием. Организаторы вернут деньги за аккредитации в течение месяца.
В онлайн-формате маркет также проводиться не будет.
С участниками питчингов организаторы продолжат работать индивидуально, а именно дорабатывать проекты, отправлять их кинокомпаниям и платформам, организовывать личные встречи.
Мероприятия Potential Project Market планировались 8-9 октября в Санкт-Петербурге.
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