top banner

Рынок Potential Project Market не состоится в этом году

Автор: БК

28 сентября 2022

Проведение альтернативных онлайн-мероприятий также не планируется

Кинорынок проектов Potential Project Market в 2022 году не состоится. Об этом сообщила команда кинорынка. В качестве причин отмены указаны: отказ многих спикеров от выступлений; отказ многих участников от аккредитаций; возникновение сложностей с финансированием. Организаторы вернут деньги за аккредитации в течение месяца. 

В онлайн-формате маркет также проводиться не будет. 

С участниками питчингов организаторы продолжат работать индивидуально, а именно дорабатывать проекты, отправлять их кинокомпаниям и платформам, организовывать личные встречи.

Мероприятия Potential Project Market планировались 8-9 октября в Санкт-Петербурге.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Красная шапочка» вырвалась в лидеры
Подробнее
В Сочи пройдет пятый день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр viju провел презентацию в рамках фестиваля «Новый сезон»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала «Красная Шапочка»
Подробнее
«Новый сезон», день четвертый: половое воспитание и дуэльный кодекс
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Красная шапочка» опережает «Артек»
Подробнее
Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на «Оскар» в этом году
Подробнее
На курорте «Роза Хутор» закрылся фестиваль «Новый сезон»
Подробнее
Председатель Российского оскаровского комитета покидает пост
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 сентября
Подробнее
«Новый сезон», день пятый: зовите санитаров
Подробнее
Касса четверга: «Красная Шапочка» стартует с первой строчки
Подробнее
В Сочи прошла вечеринка «Сияющая пустота» by Kion
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 29 сентября – 2 октября 2022 года
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день четвертый
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день шестой
Подробнее
Международная касса: лидером оказался очередной перевыпуск «Аватара»
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день пятый
Подробнее
Касса России: «Красная Шапочка» ожидаемо занимает лидирующую позицию
Подробнее