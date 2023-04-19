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Кинотеатры временно прекращают «предсеансовое обслуживание» с 20 апреля

Автор: Кирилл Шамсутдинов

19 апреля 2023

Посмотреть «Подземелья и драконов» или «Братьев супер Марио в кино» с четверга не получится

Часть отечественных кинотеатральных сетей, практикующих «серый» показ зарубежных блокбастеров, прекратит «предсеансовое обслуживание», являющееся показом голливудских картин, официально не представленных дистрибьюторами на территории РФ. Как следует из расписания крупных федеральных и региональных сетей кинотеатров, «мораторий» вступает в силу с четверга, 20 апреля. 

В сети кинотеатров «Мираж» на вечер среды запланировано восемь показов картины БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО, а начиная с четверга — ни одного. Аналогично дела обстоят с сеансами фэнтези-блокбастера ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ

Купить билеты на «предсеансовое обслуживание» с показом фильмов ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ; ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ и тех же БРАТЬЕВ в крупной сети кинотеатров «Киномакс» так же можно только на вечер среды. 

С четверга из репертуара сети «Алмаз» пропали картины ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ, БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО и АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Аналогичная ситуация у сети кинотеатров «Монитор», «Люмен», «Пять звезд», «Иллюзион», «Империя грез», которые до четверга показывали одну или несколько вышеперечисленных картин. 

Одним из редких исключений, которые планируют продолжать «предсеансовое обслуживание» стала одна уральская сеть из трех кинотеатров, она будет показывать БРАТЬЕВ и ПОДЗЕМЕЛЬЯ и после четверга.  

Фильм Клима Шипенко ВЫЗОВ выходит на российские экраны 20 апреля 2023 года.

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