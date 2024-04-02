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В Москве пройдет серия показов культовых картин французского кинематографа XX века

Автор: БК

2 апреля 2024

Ретроспектива состоится с 11 по 15 апреля в кинотеатре «Художественный»

С 11 по 15 апреля в кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива «Прекрасная эпоха французского кино. Эпизод 1», организованная совместно с Французским институтом в России.

Московским зрителям покажут шесть культовых французских картин XX века на языке оригинала с русскими субтитрами. Среди них – НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ Жан-Поля Годара, АТЛАНТА и «Ноль за поведение» Жана Виго, ЗАЗИ В МЕТРО Луи Маля, ПАРИЖ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ Жака Риветта и ЛЕТНЯЯ СКАЗКА Эрика Ромера.

Расписание показов уже доступно на сайте кинотеатра.

Фото: кадр из фильма НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ

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