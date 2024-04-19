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Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию

Автор: БК

19 апреля 2024

Церемония вручения пройдет 20 мая в Театре на Бронной

Стали известны номинанты на 2-ю профессиональную премию Гильдии кастинг-директоров.

Ведущим торжественной церемонии, которая пройдет 20 мая в Театре на Бронной, станет режиссер Алексей Нужный.

Победители премии будут выбраны кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 180 профессионалов индустрии.

Полный список номинантов

Лучший дебют
• Мария Золотухина (ПРАВЕДНИК)
• Всеволод Володин (БЕШЕНСТВО)
• Дмитрий Хасанов (ФАТАЛИТИ)
• Олег Савостюк (СНЕГИРЬ)
• Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Дарья Харченко (КРАШ-ТЕСТ)

Лучшая мужская роль
• Петр Федоров («Ласт квест»)
• Антон Васильев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Эльдар Калимулин (ГОД РОЖДЕНИЯ)
• Игорь Гордин («Балет»)
• Константин Плотников («Король и шут»)
• Роман Евдокимов («Актрисы»)
• Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Лучшая женская роль
• Мария Смольникова («Кафе Куба»)
• Евгения Борзых («Убить Риту»)
• Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»)
• Александра Серзина («Ласт квест»)
• Любовь Аксенова («Почка», 2-й сезон)
• Евгения Громова («Плейлист волонтера»)
• Ксения Каталымова («Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон)

Открытие года
• Алла Сигалова («Балет»)
• Рабит Батулла (БЕРИ ДА ПОМНИ)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма
• Владимир Голов, Анжела Тимерханова (СНЕГИРЬ)
• Ольга Гилева (1993)
• Татьяна Хречкова (БЕШЕНСТВО)
• Ирина Лаврентьева (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)
• Алла Петелина, Екатерина Лобанова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)
• Анастасия Багирова (ГОД РОЖДЕНИЯ)
• Юлия Бабанова (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ)

Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма
• Ася Смекалова, Нозанин Абдулвасиева, Мария Гоготова («Балет»)
• Василиса Ванюкова («Ласт квест»)
• Анастасия Багирова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Анна Селиванова («Актрисы»)
• Мария Гоготова («Убить Риту»)
• Татьяна Конышева («Хор»)
• Ирина Малышева («Кафе Куба»)

Лучший детский актерский ансамбль 
• Елена Колесникова («Папины дочки. Новые»)
• Светлана Ершова, Грета Барсегян («Манюня. Веселье продолжается»)
• Алла Еремычева, Наталья Торлакян (ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ)
• Вика Май («Юность»)
• Юлия Бабанова (ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА)

Лучший актерский ансамбль второго/третьего сезона
• Евгений Феоктистов («Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон)
• Мария Максимова («Медиатор», 3-й сезон)
• Елена Михайлова («Почка», 2-й сезон)
• Юлия Дробышева («Сестры», 2-й сезон)
• Евгений Феоктистов («Иванько», 2-й сезон)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма Якутии
• Дмитрий Давыдов (ЭДЕР СААС)
• Александр Лукин (БЕЛЫЙ АНГЕЛ ТУНДРЫ)
• Илларион Яковлев (ПОЧТИ КАК ВСЕ)
• Алексей Луканев (ЧУЖАЯ)
• Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов (ЭТ)
• Никита Новгородов (ХАПХААН)
• Елена Эверстова (ХАРЧЫ) 

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