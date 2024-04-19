Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию

Церемония вручения пройдет 20 мая в Театре на Бронной

Стали известны номинанты на 2-ю профессиональную премию Гильдии кастинг-директоров.

Ведущим торжественной церемонии, которая пройдет 20 мая в Театре на Бронной, станет режиссер Алексей Нужный.

Победители премии будут выбраны кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 180 профессионалов индустрии.

Полный список номинантов

Лучший дебют

• Мария Золотухина (ПРАВЕДНИК)

• Всеволод Володин (БЕШЕНСТВО)

• Дмитрий Хасанов (ФАТАЛИТИ)

• Олег Савостюк (СНЕГИРЬ)

• Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Дарья Харченко (КРАШ-ТЕСТ)

Лучшая мужская роль

• Петр Федоров («Ласт квест»)

• Антон Васильев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Эльдар Калимулин (ГОД РОЖДЕНИЯ)

• Игорь Гордин («Балет»)

• Константин Плотников («Король и шут»)

• Роман Евдокимов («Актрисы»)

• Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

Лучшая женская роль

• Мария Смольникова («Кафе Куба»)

• Евгения Борзых («Убить Риту»)

• Мариэтта Цигаль-Полищук («Раневская»)

• Александра Серзина («Ласт квест»)

• Любовь Аксенова («Почка», 2-й сезон)

• Евгения Громова («Плейлист волонтера»)

• Ксения Каталымова («Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон)

Открытие года

• Алла Сигалова («Балет»)

• Рабит Батулла (БЕРИ ДА ПОМНИ)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма

• Владимир Голов, Анжела Тимерханова (СНЕГИРЬ)

• Ольга Гилева (1993)

• Татьяна Хречкова (БЕШЕНСТВО)

• Ирина Лаврентьева (ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА)

• Алла Петелина, Екатерина Лобанова (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ)

• Анастасия Багирова (ГОД РОЖДЕНИЯ)

• Юлия Бабанова (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ)

Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма

• Ася Смекалова, Нозанин Абдулвасиева, Мария Гоготова («Балет»)

• Василиса Ванюкова («Ласт квест»)

• Анастасия Багирова («Слово пацана. Кровь на асфальте»)

• Анна Селиванова («Актрисы»)

• Мария Гоготова («Убить Риту»)

• Татьяна Конышева («Хор»)

• Ирина Малышева («Кафе Куба»)

Лучший детский актерский ансамбль

• Елена Колесникова («Папины дочки. Новые»)

• Светлана Ершова, Грета Барсегян («Манюня. Веселье продолжается»)

• Алла Еремычева, Наталья Торлакян (ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ)

• Вика Май («Юность»)

• Юлия Бабанова (ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА)

Лучший актерский ансамбль второго/третьего сезона

• Евгений Феоктистов («Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон)

• Мария Максимова («Медиатор», 3-й сезон)

• Елена Михайлова («Почка», 2-й сезон)

• Юлия Дробышева («Сестры», 2-й сезон)

• Евгений Феоктистов («Иванько», 2-й сезон)

Лучший актерский ансамбль художественного фильма Якутии

• Дмитрий Давыдов (ЭДЕР СААС)

• Александр Лукин (БЕЛЫЙ АНГЕЛ ТУНДРЫ)

• Илларион Яковлев (ПОЧТИ КАК ВСЕ)

• Алексей Луканев (ЧУЖАЯ)

• Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов (ЭТ)

• Никита Новгородов (ХАПХААН)

• Елена Эверстова (ХАРЧЫ)