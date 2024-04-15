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Национальная премия в области веб-контента назвала лауреатов

Автор: БК

15 апреля 2024

Лучшим интернет-сериалом с хронометражем эпизода более 24 мин стал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В Москве завершилась церемония вручения Национальной премии в области веб-контента, которая ежегодно отмечает самые заметные проекты и яркие персоны российского интернета.

Лучшим интернет-сериалом с хронометражем эпизода более 24 минут стал «Слово пацана. Кровь на асфальте», а лучшим интернет-сериалом с хронометражем эпизода менее 24 минут – «Секс. До и после».

Лучшим медиаменеджером онлайн-платформы оказался генеральный продюсер KION Игорь Мишин, а лучшим продюсером онлайн-проекта – Федор Бондарчук.

Специальный приз за развитие и поддержку партнерского продюсирования получил продюсер Тимур Вайнштейн.

Полный список лауреатов
• Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минут) — «Слово пацана. Кровь на асфальте»
• Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 минут) – «Секс. До и после»
• Лучший медиаменеджер онлайн-платформы – Игорь Мишин (KION)
• Лучший продюсер онлайн-проекта – Федор Бондарчук
• Лучший режиссер интернет-сериала – Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучшая актриса интернет-сериала – Любовь Аксенова («Жить жизнь»)
• Лучший актер интернет-сериала – Никита Ефремов («Библиотекарь») и Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте»)
• Лучший постер – «Балет»
• Лучший трейлер сериала – «Лада Голд»
• Лучшая промо-компания сериала – «Мир! Дружба! Жвачка!», 3-й сезон
• Лучшая промо-компания сериала с участием искусственного интеллекта – «СуперИвановы»
• Лучшее развлекательное реалити-шоу – «Новые звезды в Африке»
• Лучшее развлекательное онлайн-шоу. Тревел – «100 мест, где поесть»
• Лучшее развлекательное онлайн-шоу о спорте – «100 лет “Динамо”» и «Это медиафутбол, бро!»
• Лучшее развлекательное онлайн-шоу о моде – ROGOV LIVE
• Развлекательное онлайн-шоу. Юмор – «Натальная карта»
• Интервьюер(ы) года – Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев («Кстати»)
• Лучший подкаст – «МИНАЕВ LIVE» и «Крупным планом»
• Лучшее музыкальное видео, созданное с участием искусственного интеллекта – музыкальная премия «Новое Радио Awards»
• Мультиформатные проекты, созданные с участием искусственного интеллекта – арт-выставка «Раневская» в театре Моссовета
• Аудиовизуальный контент, созданный с участием искусственного интеллекта – рекламная кампания «Сбер» и «Пятница!»
• Специальный приз за развитие и поддержку партнерского продюсирования – Тимур Вайнштейн
• Специальный приз за максимальную интеграцию лиц канала в онлайн-пространство – Тина Канделаки
• Специальный приз за стимул к созданию нового онлайн-контента – Медийная Футбольная Лига

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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