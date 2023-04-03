Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о том, что покажет в апреле

Российские ориджиналс и американские киноэксклюзивы

В апреле в течение месяца подписчикам Premier станут доступны следующие релизы:

«На дне», ориджинал

Главный герой комедийной истории — парень Степа 28-ми лет, недавно освободившийся из тюрьмы по УДО. Вернувшись в родной город, молодой человек решил стать элитным сантехником, чтобы в будущем попытаться переехать в Москву, однако судьба занесла его в Нижний Новгород. Там Степа получил в наследство от бабушки квартиру, а в придачу — ее долги из криминального прошлого. Внезапно Степа узнает, что бабуля была кладмэном у местного коррумпированного полицейского, которому внук теперь должен 2,5 миллиона рублей. Вдобавок ко всему, дом Степы хотят снести и построить на его месте торговый центр. Неожиданно для себя парень становится борцом за справедливость. Режиссер Борис Казанцев; в ролях: Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова.

«Друг на час», ориджинал

Николай Сергеевич — первоклассный врач, долгие годы бывший руководителем педиатрического отделения. За выслугу лет он выходит на пенсию. В «чудесном мире пенсионеров» ему приходится несладко: нет ни сбережений, ни семьи, только лишь трогательные письма от погибшей супруги. Довольно быстро вкусив все «блага» своего нового положения, Николай Сергеевич решает отправиться к супруге и устраивает себе прощальный ужин. В такой тяжелый час судьба сводит пенсионера с энергичным парнем Лехой, который работает другом на час, и встреча с женой откладывается. Режиссер Александр Бойков; в ролях: Сергей Шакуров, Борис Дергачев, Марина Васильева, Евгения Симонова.

«Две девицы на мели», третий сезон

Описание: Продолжение кинокомедии о провинциалке Оле и дочери миллиардера Марго, которых объединяет желание заработать много денег в подмосковных Мытищах. На этот раз отвязные девчонки откроют пирожковую, переедут в элитную Москву и завоюют внимание шоу-бизнеса. А параллельно будут налаживать личную жизнь, а кто-то из них, возможно, станет мамой. Режиссер Константин Смирнов; в ролях: Ольга Картункова, Алевтина Тукан.

С 28 апреля на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier станут доступны:

МАНДАРИНЫ

Новый документальный фильм в линейке PREMIER.Doc расскажет о всенародно любимом фрукте — мандарине. Абхазские мандарины — неотъемлемая часть русской зимы и, конечно же, новогоднего праздника. Однако мало кто знает, как живут люди, которые выращивают оранжевые фрукты и каких трудов стоит доставить их россиянам. Фильм расскажет о торговцах мандаринами из Абхазии и о нелегком пути любимых цитрусовых к новогоднему столу россиян. Режиссер Зака Абдрахманова.

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

Новый вестерн в соавторстве с Джейсоном Момоа. Действие происходит на Диком западе в начале двадцатого века. Молодой ковбой Уилли влюблен в девушку Карлотту, она отвечает ему взаимностью. Однако их совместной судьбе не суждено сложиться, ведь отец невесты против их отношений. Происходит конфликт, в результате которого отец Карлотты погибает. Влюбленным приходится бежать не только от полиции, но и от охотников за головами. Режиссер Кристиан Камарго; В ролях: Джейсон Момоа, Мартин Сенсмейер, Маинеи Киминака, Занят Маккларнон.

ВИННИ ПУХ: КРОВЬ И МЕД

Вольное прочтение произведений А. А. Милна о всемирном любимце Винни Пухе в жанре хоррор. Начало истории осталось неизменным: в детстве Кристофер Робин знакомится с Винни, Пятачком и их друзьями. Подвох заключается в том, что Кристофер приносит им еду, за счет которой друзья существуют, а по мере взросления мальчика посещения прекращаются. Винни Пух и его команда голодают и сходят с ума. Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд; в ролях: Крейг Дэвид Доусетт, Крис Корделл, Николай Леон.

«Охотники за привидениями»

Новый сезон реалити-шоу об охотниках за паранормальными явлениями. Сотрудники агентства «Охотники за привидениями» каждый день сталкиваются с новыми случаями, где людям нужно помощь в борьбе с мистикой. В каждом доме специалисты находят новых призраков и легенды.

«Пробный переезд»

Продолжение необычного трэвел-шоу о городах России. Харизматичные ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в поездки по российским городам и пытаются узнать, какой же из них наиболее комфортный для жизни. Путешественники исследуют каждую мелочь и рассказывают, где снять лучшее жилье, устроиться на интересную работу, вкусно поужинать и многое другое.

«Ольга», пятый сезон

Финал истории о легендарной Ольге. На плечи сильной и независимой настоящей русской женщины снова ложится непосильная ноша. Дочь Аня, которая уже сделала Ольгу бабушкой, сын Тимофей, тоже недавно создавший собственную семью, пьющий отец и нерадивая сестра подкидывают Ольге немало проблем. Однако вместе они, как всегда, с ними справятся. Режиссеры Артем Лемперт, Павел Орешин; в ролях: Яна Троянова, Василий Кортуков, Алина Алексеева, Ксения Суркова.

«Невский», шестой сезон.

Продолжение захватывающего детектива о бравом полицейском Павле Семенове. Главный герой арестован судом и заключен под стражу после того, как застрелил пьяницу, угрожавшего людям игрушечным оружием. Ему грозит несколько лет лишения свободы, в то же время Павел оказывается единственным человеком, способным раскрыть преступную группу «Архитекторов». Режиссер Игорь Драка; в ролях: Антон Васильев, Дмитрий Паламарчук, Андрей Гульнев, Александр Саюталин.

«Богатые тоже плачут»

Ремейк популярного телехита 1970-х, который собирал у экранов миллионы зрителей по всему миру. Современная история расскажет о судьбе молодой женщины Марианы из бедной семьи, которая по воле судьбы спасает богатого магната пищевой промышленности Альберто Сальватьерра. В благодарность он приглашает Мариану в свой дом, где она знакомится с сыном богача — Луисом. Молодые люди влюбляются друг в друга, однако их чувствам придется пройти немало испытаний: неравное положение в обществе и статусе все еще имеет в мире важное значение. Режиссеры Луис Мансо, Карлос Перес.

ТЮРЬМА 77

Действие разворачивается в образцовой испанской тюрьме Карсель Модело в Барселоне в 1977 году. Молодой бухгалтер Мануэль Гомес заключен под стражу за хищение и ожидает суда, ему светит от 6 до 8 лет лишения свободы. Такое наказание совершенно несоразмерно деянию и причиненному ущербу, что побуждает молодого человека вместе с сокамерником присоединиться к движению за свободу. Режиссер Альберто Родригес; в ролях: Мигель Эрран, Хавьер Гутьеррес, Фернандо Техеро, Хесус Карроза.

ДИКИЙ МУЖЧИНА

Обыкновенный менеджер среднего звена Мартин мечтает почувствовать себя настоящим мужчиной. Он уже перепробовал самые разные виды экстрима, но все зря. Его последняя надежда — начать жить как викинги, добывать себе пищу луком и стрелами и носить звериную шкуру. Жена в шоке, полиция не понимает, почему полоумный мужчина из каменного века разгуливает по городу, к самому герою прибивается молодой незаконопослушный Муса. Режиссер Томас Данесков; в ролях: Расмус Бьерг, Заки Юссеф, Бьорн Сундквист, Софи Гробель.

«Моя девушка — кумихо»

Молодой актер Чха Тхэ Ун неожиданно попадает в волшебную передрягу, он случайно освобождает от полувекового заклятья магическое существо — девятихвостую лисицу. Попавшая спустя долгое время в удивительный современный мир, она мечтает стать человеком. Для этого лисица должна найти смельчака, который решится взять на хранение ее жемчужину в течение ста дней. Несчастный Чха Тхэ Ун оказывается во власти загадочной девчонки и хочет поскорее от нее отделаться. Режиссер: Пу Сон-чхоль; в ролях: Ли Су Гын, Ли Сын Ги, Но Мин У, Пак Су Чжин.