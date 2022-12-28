Premier представил обновления библиотеки января 2023 года

Второй сезон «Территории», сериал «Я «любила» мужа» и многое другое

В январе – «Кислород» (коэксклюзив)

В истории кинематографа известно несколько художественных фильмов, которые показывают восхождения на вершины гор. Документальный проект «Кислород» покажет реальное восхождение альпинистов на высочайшие и самые опасные горы мира Броуд Пик (8051 м) и К2 (8611 м) в Пакистане. Трое альпинистов, двое опытных восходителей и молодой новичок снимали весь свой нелегкий путь и трудности, с которыми им пришлось столкнуться, покоряя вершины. Режиссеры: Ольга Бородина, Виталий Лазо.

Со 2 января – КУРИЛЫ: НА ЮЖНЫХ БЕРЕГАХ

Фильм из документальной серии КАМЧАТКА. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ НА КРАЮ ЗЕМЛИ. Камчатка и Курилы – место притяжения исследователей, искателей и первопроходцев. Самый титулованный вейкбордист России Никита Мартьянов приезжает на Курильские острова, чтобы рискнуть и прокатиться в экстремальных условиях океана. Это практически невозможно, но спортсмен твердо намерен воплотить свою мечту в жизнь. Режиссеры: Михаил Мороз, Станислав Крайник.

В январе – ИСТОРИЯ КАМЧАТСКОГО СНОУБОРДИНГА

Когда жители центральной России и Европы говорят о Камчатке, они представляют далекие и загадочные земли с вулканами, сопками и океаном. Горы Камчатки выглядят неприступными, поэтому здесь и не пытались открыть горнолыжный курорт. Но молодые энтузиасты, которые выросли среди вулканов, смогли доказать, что сноубординг на Камчатке не только возможен, но и является одним из лучших в мире. Спортсмены-самоучки доказали, что сильнейшими в мире можно стать и без профессиональных трасс. Режиссеры: Александр Мороз, Михаил Мороз, Максим Балаховский.

С 5 января – «Эпидемия 2. Режиссерская версия» (ориджиналс)

Расширенная режиссерская версия, которая покажет сцены, не вошедшие в официальный второй сезон сериала «Эпидемия». Продолжение проекта рассказывает о том, как сложилась судьба Сергея, его бывшей жены и сына, новых товарищей. Вместе они пытаются спастись от смертельного вируса и опасных группировок, которые используют эпидемию в своих целях. Во втором сезоне сериала появляется группа новых главных героев – молодых и творческих людей, которым помогает спастись военный (Юра Борисов), оставшийся в их доме по счастливой случайности. В ролях: Кирилл Кяро, Александр Робак, Юра Борисов, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Исакова.

В январе – ДРУГ НА ПРОДАЖУ (коэксклюзив)

Главный герой – привлекательный, принципиальный, но при этом простой полицейский Иван. Недавно он расстался со своей возлюбленной Катей и, кажется, разочаровался в отношениях. На «помощь» Ивану пришел его ушлый друг Гоша, который считает себя бизнесменом, но на деле проворачивает мутные схемы, чаще всего – мошеннические. Вот и теперь Гоша задумал очередную аферу: без ведома Ивана он размещает в Интернете анкету, в которой называет Ивана миллионером в активном поиске. За встречу с ним женщинам предлагается заплатить взнос – 5 тысяч рублей. Сотни незамужних женщин объявляют на Ивана настоящую охоту. Режиссер: Александр Данилов. В ролях: Антон Пампушный, Антон Богданов, Вадим Галыгин, Михаил Башкатов, Ирина Антоненко, Алина Алексеева, Валерия Дергилева, Мирослава Карпович.

С 3 января – мини-сериал «Кто там?» (эксклюзив)

Фильм «Кто там?» рассказывает о страхах человека перед неизвестностью. Он изучает, чего боятся взрослые и дети, через образ закрытой двери, за которой есть кто-то неизвестный и пугающий. Герои фильма – миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь – оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное – внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле – и кто стоит за таинственной дверью. Режиссеры: Владимир Маслов, Виталий Дудка, Михаил Морсков. В ролях: Владимир Машков, Александра Ботрич, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский.

С 7 января – «Соцсети» (ориджиналс)

Веб-сериал рассказывает об одиночестве человека в Сети и огромном влиянии виртуального пространства на жизнь и взаимоотношения между нами. Сюжет разворачивается в Томске в 2021, 2025 и 2030 годах. Зритель получает возможность заглянуть в будущее – каким его представляют создатели сериала. Герои активно пользуются соцсетями и буквально не представляют, как жить без них. Получив возможность общаться со всем миром, люди чувствуют себя более одинокими. Они измеряют уровень счастья с помощью гаджетов и все больше отдаляются от искренних чувств. Режиссеры: Валентина Коровникова, Баяр Барадиев, Асаад Аббуд. В ролях: Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Сергей Походаев, Алексей Гоман.

С 9 января – «Стрим» (ориджиналс)

Комедийный сериал о старшекласснике Жоре, который переезжает из Москвы в провинцию. В ответ на все трудности, которые навалились на парня, он решает вести бесконечный стрим в Интернете о том, как проходят его будни. Жора приходит в школу в шлеме со встроенной в него камерой GoPro. С этого начинается разоблачение всех недостатков современного образования, отношений между подростками в школе и безразличия учителей. Наблюдая за стримом Жоры, каждый зритель может увидеть жизнь российского школьника его глазами – и посмотреть на это уже с позиции взрослого человека, который может менять ситуацию. В ролях: Денис Власенко, Иван Добронравов, Ольга Тумайкина, Семен Штейнберг.

С 10 января – «Русские» (эксклюзив)

Остросюжетный сериал о шпионских играх, снятый по книге полковника Службы внешней разведки России Елены Вавиловой. Главные герои сериала Кэтрин и Жорж Готье живут в Вашингтоне. Кэтрин работает в своей маленькой фотостудии, Жорж преподает в Джорджатунском университете. С виду – обычная семья. На самом деле они – агенты Службы внешней разведки России Вера Свиблова и Антон Вязин, в США они собирают данные о секретном плане «Зона влияния» по разрушению экономики России. Поначалу у Жоржа и Кэтрин все складывается благополучно, но вскоре «крот» в рядах российской разведки сдает супругов, и за ними начинается настоящая охота ФБР. Спасая свои жизни, Вера и Антон пытаются сохранить брак. Чтобы получить необходимую информацию, Антону нужно пойти на супружескую измену. Для Веры это становится тяжелым ударом, который ставит под угрозу существования и их пару, и профессиональный союз. Режиссер: Денис Нейманд. В ролях: Петр Рыков, Екатерина Молоховская, Владимир Литвинов, Александр Самойленко, Антон Батырев, Мария Шумакова.

В январе – «Безсоновъ» (эксклюзив)

Исторический детектив, сюжет которого разворачивается в самом начале XX века. Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и отчасти волею случая, отчасти по велению сердца оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в герое талант и блестящее будущее сыска – опытный чиновник Петр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы. Режиссер: Виктор Божинов. В ролях: Денис Нурулин, Алексей Гришин, Галина Кашковская, Андрей Леонов, Иван Агапов, Артем Маркарьян, Евгений Крушинский, Владимир Кошевой.

С 19 января – «Территория 2» (ориджиналс)

Продолжение мистического фолк-хоррора, в первом сезоне которого 19-летний Егор Чудинов вместе с дядей отправился в Пермский край на поиски родителей, пропавших при загадочных обстоятельствах в ходе этнографической экспедиции. Здесь он встретил шаманов, демонов и невероятные сущности коми-пермяцкой мифологии. Во втором сезоне Егору предстоит столкнуться с одним из самых главных страхов человека – страхом смерти. Егор должен будет перейти в мир мертвых, пройти страшные испытания и победить смерть. В ролях: Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Алексей Розин, Клавдия Коршунова.

В январе – ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

Новое прочтение знаменитой сказки о Щелкунчике, герои которой отправятся в сказочное приключение, полное тайн и волшебства. Главная героиня Мари необычайным образом попадает в королевство, власть в котором захватили крысы. Чтобы спасти жителей королевства от захватчиков и вернуться домой, Мари должна найти волшебную флейту – она поможет снять чары. В этом ей будут помогать ее новые друзья – барашек Кудряш, страус Красный клюв и Щелкунчик, заколдованный принц по имени Георг.

С 26 января – «Я «любила» мужа» (ориджиналс)

Драмеди от режиссера Юлии Трофимовой расскажет о трансформации тихой и послушной домохозяйки в сильную и изобретательную женщину. По сюжету, Ксения (Светлана Ходченкова) – образцовая жена и мать. Она во всем слушается своего жадного и неблагодарного мужа, который воспринимает почитание со стороны Ксении как должное. Узнав об измене мужа, Ксения случайно убивает его во время секса. Теперь домохозяйке предстоит спрятать тело, замести следы, чтобы не попасть в тюрьму и не оставить детей сиротами, а также найти способ, как заработать на жизнь, ведь собственных денег у Ксении нет, а использовать счета мужа без его присутствия она не может. Роли также исполнили Александр Яценко, Павел Ворожцов, Юлия Александрова, Олег Гаас.

В январе – «Хранитель тайн» (коэксклюзив)

Проект о талантливом детективе, который пытается распутать дело о торговле людьми. Главный герой Марио обладает особым даром – он может разгадывать секреты, которые хранят даже самые простые вещи. Однажды к нему попадает чемодан с жутким содержимым. Марио начинает расследование. Режиссер: Хорхе Дорадо. В ролях: Альваро Морте, Вероника Эчеги, Чайна Суарес, Пепа Грасия.