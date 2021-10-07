Premier анонсировал новинки октября 2021 года

Участник «Кинотавра», оригинальные проекты и другое

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

• Сериал «Инсомния»

Главному герою Юрию 43 года. Он убежденный агностик, способный рационально объяснить абсолютно все — кроме своей бессонницы. Помогая своим клиентам справиться с самыми запущенными проблемами, уникальный психиатр-гипнотерапевт не в силах помочь себе избавиться от ночных кошмаров. В них он видит бывшую жену, покончившую с собой много лет назад. Бессонницу Юрий привык коротать в стрип-клубе, иногда приводя стриптизерш к себе домой. Во время одного из посещений, он знакомится с новенькой молодой стриптизершей Аней, к которой проникается необъяснимой для себя привязанностью.

Режиссером проекта выступила Ольга Френкель. Оператор: Алишер Хамидходжаев, продюсеры: Евгений Никишов и Валерий Федорович. Роли в сериале исполнили: Гоша Куценко, Ирина Старшенбаум, Мария Миронова, Александр Робак, Кирилл Кяро, Никита Ефремов, Роза Хайруллина

• Мультфильм ЛИТЛ ГРОМ

Франко-бельгийский мультфильм, основанный на серии популярных в Европе комиксов о мальчике - коренном американце Якари. Услышав легенду о неуловимом мустанге Литл Громе, Якари решил его поймать. Мальчик отправляется в путешествие, чтобы найти мустанга. По пути Якори приобретает дар - он начинает понимать язык животных. Режиссеры: Ксавье Джакометти, Тоби Генкель. Продюсерами выступили Каролин Дювошель, Майя Тубиана, роли исполнили Диана Амфт, Паьтрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш.

• Сериал «Вселенная хакинга»

Русский хакер Федор пытается найти родителей, таинственно пропавших в конце 1990-х. В этом ему помогают друзья: стиляга-кодер Борис и технарь-интроверт Игнат. Следуя за подсказками, оставленными отцом Федора, трое хакеров случайно впутываются в межгалактический конфликт. Режиссеры: Виктор Кравченко, Виктория Кравченко. Над проектом работала анимационная студия DikiDigital. Продюсеры: Виктор Кравченко, Виктория Кравченко. Роли исполнили Петр Гланц, Татьяна Шитова, Марат Амиров, Андрей Васейко.

• С 23 октября — РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

Сюжет киноленты РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ происходит в небольшом североосетинском шахтерском городке Мизур, куда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город — Ростов, на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем предполагалось.

• «СашаТаня — 7»

Продолжение самого семейного российского сериала о бывших студентах из сериала «Универ» Саше и Тане. В новом сезоне герои столкнуться с новыми проблемами, их брак впервые окажется под угрозой. Чтобы спасти семью Саша и Таня должны будут кардинально измениться и отказаться от стереотипов. Режиссеры сериала: Сергей Казачанский, Михаил Старчак, Андрей Богатырев. Операторами выступили Александр Кузнецов, Юрий Коробейников. Продюсеры: Артур Джанибекян, Александр Дулерайн, Вячеслав Дусмухаметов. Роли исполнили Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Алексей Климушкин, Андрей Свиридов, Виталий Гогунский