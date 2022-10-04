Premier представил обновления библиотеки октября 2022 года

Продолжение «Игры на выживание», российские фильмы и многое другое

Уже на Premier — ПРОДУКТЫ 24

Социальная драма ПРОДУКТЫ 24 Михаила Бородина рассказывает о суровой жизни мигрантки. Сюжет фильма основан на реальной истории «гольяновских рабов» – в 2012 году выяснилось, что в одном из московских продуктовых магазинов держат узников из Центральной Азии. По сюжету, Мухаббат живет и работает в обычном продуктовом магазине в спальном районе Москвы. У девушки нет ни денег, ни документов, поэтому ее существование кажется безвыходным и напоминает рабство. Несмотря на давящие обстоятельства, Мухаббат удается выбраться на свободу. Однако девушке предстоит преодолеть еще много испытаний, чтобы вернуть самое дорогое в своей жизни.

В октябре — «Нина»

Нина живет в частном доме под Нижним Новгородом вместе с третьим мужем Костей, который воспитывает их общую с Ниной дочку, а также двух ее детей от других браков. Костя также помогает деньгами бывшим мужьям Нины — горе-стартаперу и сумасшедшему профессору. Кажется, жизнь Нины наконец становится счастливой. Нежная и трогательная Нина была счастлива в своей роли домохозяйки, поэтому новость о том, что Костя уходит от нее к любовнице и лишает ее содержания, стала для Нины шокирующей. Ей приходится начать жить самостоятельно на те деньги, которые она зарабатывает. И чтобы хоть как-то содержать детей (и мужей) Нине приходится вновь, впервые за долгие годы поселиться в панельке и прокатиться в общественном транспорте. Режиссеры — Егор Чичканов и Дмитрий Литвиненко; сценаристы — Жора Крыжовников и Егор Чичканов.

В октябре — ПОРТЬЕ: МАЛЬЧИК НА ПОБЕГУШКАХ

Комедия Олжаса Ибраева о сценаристе, который подошел к своей работе максимально ответственно. Чтобы написать сценарий к фильму про отель, он сам устроился работать швейцаром в гостиницу. Но кто бы мог подумать, что историй хватит сразу на фильмы в нескольких жанрах: герой попал и в бандитские разборки, и в центр любовной драмы, узнал о множестве интриг о комедийных ситуациях.

С 6 октября — «Игра на выживание – 2»

Во втором сезоне герои вновь окажутся втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное – жизнь. Сюжет второго сезона расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съёмках реалити «Выживший» с призом в 1 миллион евро для последнего оставшегося на шоу участника. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть. Режиссер: Карен Оганесян; в ролях: Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов, Самвел Мужикян, Никита Плащевский и другие.

В октябре — НЕДЕТСКИЙ ДОМ

Фильм НЕДЕТСКИЙ ДОМ Михаила Расходникова рассказывает о сложных отношениях детей и взрослых в казенном учреждении, где каждый ребенок требует индивидуального подхода, а воспитатели не всегда справляются даже с работой по общепринятой системе. По сюжету, в детском доме появляется новый директор – Андрей Маст. Он видит, что в коллективе творится беспредел: дети не слушают воспитателей, избивают друг друга, устраивают различные провокации. Он решает, что подход к воспитанию пора менять и выстраивает в детском доме жесткую систему. В детском коллективе назревает бунт. Роли в проекте исполняют Иван Охлобыстин, Александр Панин, Полина Ватага, Ирина Розанова, Арсен Суховский и другие

В октябре — БИТВА НА ОЗЕРЕ - 2

Китайская военная драма, основанная на реальных событиях. В центре сюжета – одноименная битва, произошедшая в 1950 году в ходе Корейской войны между силами ООН и китайскими добровольцами. Американские и британские военные стремились к быстрой победе над Северной Кореей. Китайская добровольческая армия пришла на помощь и окружила корпус армии США у Чосинского водохранилища.

В октябре — КТО ТАМ? (эксклюзив)

Фильм КТО ТАМ? рассказывает о страхах человека перед неизвестностью. Он изучает, чего боятся взрослые и дети через образ закрытой двери, за которой есть кто-то неизвестный и пугающий. Герои фильма – миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь – оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное – внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле. Роли в картине исполняют: Владимир Машков, Александра Бортич, Кирилл Кяро, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов, Яна Сексте, Марьяна Спивак, Николай Ковбас и другие.

В октябре — «Неличная жизнь»

Это история обычных людей из провинциального города Шахты, которым приходится снимать любительское порно, чтобы спасти свою жизнь. По стечению обстоятельств герои разбивают Майбах главного городского бандита. И теперь за месяц должны вернуть десять миллионов рублей или их сожгут на мусоросжигательном заводе. Но где заработать в Шахтах такие деньги? На помощь приходит порносайт, где обычным пользователям платят десять тысяч евро за один оригинальный порноролик, если он наберет больше всего просмотров. У героев остается только один выход – погрузиться в мир порноиндустрии… В ролях: Максим Лагашкин, Елена Лядова, Любовь Толкалина, Таисия Вилкова, Аскар Нигамедзянов, Алексей Серебряков, Наталья Потапова, Антон Филипенко.

В октябре — ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Лена – простая женщина, мечтающая о красивой свадьбе. Она работает в магазине, воспитывает сына и безуспешно пытается расписаться со своим избранником, который лишился паспорта и вместо ЗАГСа регулярно попадает в отдел полиции. Лена устала давать взятки и ходить по всевозможным инстанциям, чтобы помочь любимому в решении проблемы. Поэтому она решает восстановить справедливость и разобраться с теми, кто постоянно ущемляет таких, как она, и наживает богатство за счет простых и малообеспеченных людей. В ролях: Анна Уколова, Парвиз Пулоди, Сабина Ахмедова, Виталий Кищенко, Юлия Бедарева, Николай Шрайбер, Александр Обласов, Владимир Карпук, Алексей Шевченков и другие. Режиссером проекта выступила Екатерина Вещева.

В октябре — УМНАЯ МАША

Эффектная блондинка Маша давно устала от ярлыка, согласно которому женщины со светлыми волосами не отличаются большим умом. И хотя в реальной жизни это – лишь глупая шутка, блондинка Маша действительно была не особенно умной женщиной. Понимая это, Маша решилась на поистине смелый шаг – она вживила себе особый чип, который должен был мгновенно увеличить мыслительные способности Маши и повысить ее эрудицию. На жертву героиня решилась ради мужчины – интеллектуала из взыскательной семьи. И все бы шло хорошо, вот только только технология чипа еще не апробирована. В ролях: Артём Ткаченко, Ольга Рыжкова, Настасья Самбурская, Галина Польских, Мария Шукшина, Алексей Кортнев.