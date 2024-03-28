Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля

Продолжение комедии «Салют, начальник!», триллер с Обри Плазой и многое другое

Главная апрельская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – второй сезон комедии «Салют, начальник!». Продолжение истории о Назарове и его друзьях Яшке и Сундуке дебютирует на сервисе целиком уже 1 апреля.

Кроме того, зрителей стриминга ждут спортивная драма «Панчер», драма ЧЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ с Обри Плазой, триллер КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ и многое другое.

Только в Premier

C 1 апреля:

«Салют, начальник!», 2-й сезон (комедия, реж. Леонид Тележинский)

Во втором сезоне Назарова и его друзей Яшку и Сундука ждут новые встречи, трудности и веселые приключения. Назаров из деревни Чудо переезжает учиться на следователя в Казань, где ему предстоит раскрыть преступление, связанное с кражей ценных произведений современного искусства.

Скоро:

«Панчер» (спортивная драма, реж. Евгений Татаров)

Главный герой Виктор – настоящая звезда, чемпион мира по боксу и кумир миллионов. Однако, когда боец по неосторожности убивает человека, тюремный срок ставит крест на его карьере. Выйдя из-под стражи, Виктор оказывается ни с чем: контрактов нет и не предвидится, от былой славы не осталось и следа. Но спортсмен не отчаивается и находит работу тренера в детском доме. Опыт воспитания проблемных детей вернет Виктора в жизни.

«За пределами: Дрифтинг» и «За пределами: Маунтин байк» (документальный)

Цикл документальных фильмов о личностном росте, непрерывном покорении новых высот и помощи окружающим. Проект объединяет в себе пять историй героев, которые испытывают пределы своих возможностей в спорте на фоне невероятных природных ландшафтов Камчатского края. Фильм «Маунтин байк» расскажет о поездке в самые труднодоступные места Камчатки на байках, а «Дрифтинг» – о баттле известных дрифтеров в Камчатском морском порту.

Также на сервисе

С 1 апреля:

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА (трагикомедия, реж. Марк Майолд)

Пол Барнс живет на Аляске и зарабатывает организацией туристических поездок в свой родной край. Однако в последнее время бизнес не идет, возникают семейные проблемы из-за нехватки денег. Единственное, что может спасти Пола от банкротства - страховка размером 1 миллион долларов, которую ему могут выплатить за брата, пропавшего без вести несколько лет назад. Для того, чтобы получить выплату, Полу нужно предьявить тело погибшего. Неожиданно мужчина обнаруживает на улице труп, который он и решает выдать за своего брата.

С 4 апреля:

КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (триллер, реж. Иэн Хант-Даффи)

Группа из семи человек соглашается быть добровольцами в испытаниях фармацевтического препарата, однако мероприятие оказывается куда опаснее, чем предвиделось. Все дело в том, что ни испытуемые, ни медицинские работники не знают, какое лекарство испытывается. Вскоре обнаруживается страшный побочный эффект: участники исследований не могут уснуть, а если засыпают – умирают.

ЧЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ (драма, реж. Лоуренс Майкл Ливайн)

Бывшая актриса Эллисон решает стать режиссером и создать авторский фильм. Чтобы справиться с затяжным творческим кризисом девушка решает уехать загород, где в гостевом доме ее принимает милая супружеская пара – парень Гэйл и беременная девушка Блэр. Вместо тишины и спокойной обстановки Эллисон сталкивается с накалом страстей. Неминуемый конфликт становится очевидным на первом же ужине.

С 8 апреля:

ИГРА КИЛЛЕРОВ (криминальный боевик, реж. Чон У-сон)

Су-хёк – профессиональный киллер, вышедший из тюрьмы после десяти лет за решеткой. Вернувшись, мужчина узнает, что у него есть дочь, и решает ее разыскать. Однако бывший глава банды, в которой участвовал Су-хёк, не хочет отпускать его на вольные хлеба устраивать мирную жизнь. Неожиданно история поворачивается таким образом, что за бывшим киллером начинается погоня.

С 11 апреля:

ПЕРСИ ПРОТИВ КОРПОРАЦИЙ (драма, реж. Кларк Джонсон)

Главный герой, мужчина средних лет по имени Перси, живет в Канаде и владеет фермой. Однажды в его продукции обнаруживают ГМО, которые Перси никогда не использовал, ведь работал добросовестно. Мужчина вступает в судебную борьбу с крупной корпорацией, которая явно замешана в деле. Все больше погружаясь в процесс, Перси понимает, что не он один является жертвой незаконных действий большой компании.

С 21 апреля:

ТАЙНА КЕЛЛС (анимационный, реж. Томм Мур, Нора Туми)

История разворачивается в IX веке в одной из отдаленных деревень Ирландии. Мальчик Брендан живет в аббатстве Келлс, которое возглавляет грозный настоятель, не дающий ребенку жизни. Вместо детских развлечений, Брендан строит и укрепляет стены аббатства. Его жизнь кардинально меняется, когда в аббатство приезжает старший брат Эйдан – иллюстратор. Он увлекает мальчика необычной книгой и посвящает его в искусство рисунка.

С 25 апреля:

ЗОЛОТОЙ ТРОН (историческая драма, реж. Рустем Абдрашев)

В XV веке Абулхаир Шайбани захватил власть в Белой Орде, вызвав протесты законных наследников трона - султанов-чингизидов Керея и Жанибека. Они ушли с частью кочевых племен к Дешт-и-кипчаку в Моголистан, где возродили древнее Казахское ханство. Новая земля обещала мир и свободу, но враги стремились уничтожить казахское ханство еще в начале его становления.

С 27 апреля:

СОЖГИ ВСЕ МОИ ПИСЬМА (драма, реж. Бьерн Рунге)

Действие происходит в тридцатых годах прошлого века, когда молодая представительница интеллигенции Карин Стольпе, несмотря на свое замужество, заводит роман с писателем Улофом Лагеркранцем. В этой истории спустя несколько десятилетий начинает разбираться внук Карин. Молодой человек выясняет, что брак его бабушки и дедушки был далеко не самым обычным.

С 29 апреля:

МАНГЛХОРН (драма, реж. Дэвид Гордон Грин)

Старик Эй Джей Манглхорн живет в тихом городе, заботится о своем коте, делает ключи, ходит в банк по пятницам и всегда обедает в одном и том же месте. Однако у него было криминальное прошлое, вследствие чего он однажды столкнулся с выбором между любовью и преступной деятельностью. После потери любимой он замкнулся, но продолжал общаться со своим сыном и дружить с женщиной из банка. Когда у него возникает шанс на новую любовь, он сталкивается с новым выбором: остаться в прошлом или идти вперед.

Фото: кадр из сериала «Салют, начальник!»