Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октября

Криминальное драмеди «Убить Риту», финальный сезон «Реальных пацанов» и многое другое

Главная октябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Premier – оригинальный сериал «Убить Риту». Криминальное драмеди с Евгенией Борзых рассказывает о девушке, обладающей секретной химической формулой, за которой охотятся одновременно и спецслужбы, и бандиты.

Кроме того, зрителей стриминга ждет премьера третьей серии документального проекта об истории современного российского кинематографа «Кино 3.0», заключительного сезона «Реальных пацанов», комедийного сериала «Мендельсон» с Владимиром Сычевым и многое другое.

Только на Premier

Со 2 октября:

«Мендельсон» (комедия, реж. Гарик Петросян)

Судьба сыграла с офицером ВДВ Владимиром Мендиным (позывной «Мендель») странную шутку: вся его жизнь проходит среди женщин. Дома у него давно захватили власть три дочери, и между платьями места для тельняшек на вешалке почти не осталось. В один прекрасный день жизнь Менделя становится еще более «розовой», когда по завещанию умершего генерала ему достается успешный свадебный салон, которым заправляет Лена Жукова – убежденная холостячка. И все бы ничего, вот только вдова генерала и ее новый бойфренд всерьез решили отобрать салон.

С 5 октября:

«Новые пацанки», 2 сезон, новые серии по четвергам

Социальное реалити, которое дает шанс девушкам с непростыми судьбами и характерами изменить свою жизнь. Участницы проведут три месяца в Школе Леди, где им предстоит пройти через психологические испытания и работу с преподавателями. Это поможет пацанкам проработать травмы прошлого и заново обрести себя.

С 9 октября:

«Кино 3.0», 3-я серия (документальный, реж. Лана Дружинина, Никита Карцев)

Трехсерийный документальный проект об истории современного российского кино. Авторы рассматривают развитие кинематографа в тесной связи с историческими событиями, имевшими большое влияние на страну. Повествование начинается с выхода в свет первого уже не советского, а российского фильма в 1992 году. Каждая из трех серий посвящена определенному десятилетию и рассказывает о постепенном развитии индустрии от видеосалонов девяностых до высокотехнологичного производства контента в наше время.

Скоро:

«Убить Риту» (криминальная драма, реж. Мария Агранович)

Обыкновенную школьную учительницу Риту увольняют с работы вследствие скандальной связи со старшеклассником. Оказавшись без средств к существованию, девушка ищет подработки и находит золотую жилу: используя превосходные знания химических соединений, Рита очищает до блеска любые загрязнения в квартирах. Одна из таких квартир оказывается местом преступления, и теперь девушка вынуждена броситься в бега - за ней гонятся не только полицейские, но и бандиты.

«Реальные пацаны», 10 сезон – на два дня раньше эфирного показа (комедия, реж. Жанна Кадникова)

Продолжение российского комедийного сериала о жизни обычного Коляна из Перми, а также о судьбах его друзей и близких.

Также на сервисе

С 4 октября:

«Мастодонт» (комедия, реж. Станислав Довжик, Марат Ким)

Начать с чистого листа можно в любом возрасте. Даже когда тебе 60 лет и кажется, что у тебя все в порядке. Виктор Молодцов – одинокий вдовец, чиновник старой закалки мэрии Зауральска, не признающий современные технологии, неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь. И она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца, Екатерина Кулик очень уверенная, жесткая и прогрессивная – постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы. Молодцов «по связям» находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в министерство. Он едет в Москву разобраться, действительно ли это его дочь, а если да – завоевать ее доверие.

С 5 октября:

ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (семейный мюзикл, реж. Роман Шаляпин)

Главная героиня - восьмилетняя девочка Нина, самый что ни на есть активный ребенок. Нина моментально влюбляется практически в любую веселую идею, однако ничего не может довести до конца. Единственное исключение – музыка, к увлечению которой семья девочки подошла серьезно. В доме появилось громоздкое старинное пианино, которое вскоре начало жить своей жизнью, самостоятельно играть и дразнить новую хозяйку. Через некоторое время происходит и уж совсем неожиданное: Нину вместе с пианино похищают неизвестные.

КОНЦЕРТ ОТМЕНЯЕТСЯ (комедия, реж. Наталья Першина)

Крайне любвеобильный молодой человек Коля, печально известный своими многочисленными романтическими передрягами, вновь попадает в, мягко говоря, необычную ситуацию. В результате неудачного свидания парень оказывается заперт в шкафу, а сам шифоньер в свою очередь оказывается в центре полицейской операции. Незадачливому герою предстоит не только выбраться из невольного укрытия, но и выйти из ситуации невиновным.

С 7 октября:

ЛОШАДЬ ЧАРЛИ (семейная драма, реж. Брэд Келлер)

Жизнь главной героини, девушки-подростка Чарли, в маленьком американском городке ничем не примечательна. Девушка мечтает о собственной лошади, однако сейчас ее семья не может себе позволить такое приобретение. По счастливой случайности Чарли находит потерянную лошадь и сразу же привязывается к ней, находя для себя настоящего друга. Однако оставить лошадь у себя не так просто, для этого девушке необходимо занять первое место на бочковых скачках.

С 20 октября:

ОСТРОВ ТЕНЕЙ (триллер, реж. Йохан Сторм)

Молодой человек по имени Дэвид – метеоролог, находящийся в самом начале своей карьеры. Всю жизнь парень пытался разгадать тайну смерти его отца, и наконец ему предоставляется полноценный шанс это сделать. Секрет кроется на необитаемом острове в Баренцевом море, куда и отправляется начинающий метеоролог. Как только Дэвид высаживается на острове, начинают происходить странные события: мелькающие огни, радиопомехи, заброшенные тайники. Кульминацией становится женский голос, звучащий из неработающего радиоприемника.

Фото: кадр из сериала «Убить Риту»