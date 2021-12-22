Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2021 года

За 12 месяцев прирост подписчиков составил 22%

Видеосервис Premier объявил, что число подписчиков увеличилось на 22% год к году и составило более 1,29 млн пользователей в октябре 2021-го. Также библиотека контента видеосервиса увеличилась на 30% до 44,7 тыс. единиц контента. Кроме того, в этом году Premier собрал 633,9 млн просмотров, а суммарное количество просмотров контента, с момента запуска онлайн-кинотеатра в 2018 году, превысило 1,45 млрд просмотров.

Одним из ключевых драйверов прироста аудитории видеосервис назвал собственные оригинальные проекты. В 2021 году Premier представил 14 проектов в эксклюзивной линейке, среди которых: «В активном поиске», «Мир! Дружба! Жвачка!» (2-й сезон), «Русские каникулы», «Мастер» «Инсталайф», «Контакт», «Инсомния», «Солдаут», «Вне себя», документальный проект Юлии Ахмедовой «Фем.doc», а также шоу «Исповедь».

Кроме того, в числе оригинального контента представлена взрослая анимация совместного производства с телеканалом 2x2 — мультсериал «Вселенная хакинга» и спортивные проекты совместного производства с «Матч ТВ»: «Ростов-на-кону», «50 вопросов. Спорт».

Также в видеосервисе отмечают, что за 2021 год было удалось активное сотрудничество с зарубежными производителями и расширение библиотеки за счет зарубежных фильмов и сериалов, включая библиотеку Viasat. В частности, проекты Premier стали доступны подписчикам Kartina.TV более чем в 140 странах мира. С августа 2021 года пользователи видеосервиса Megogo могут оформлять отдельную подписку на онлайн-кинотеатр. Сеть партнеров расширилась также контрактами с видеосервисом Voka, телеком-оператором «Мегафон» и финансовыми партнерами «Альфа-банк» и «Тинькофф». Также Premier стал доступен в единой подписке «Огонь», которую запустил Газпромбанк совместно с другими партнерами.