Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Автор: Илья Кувшинов
22 февраля 2024
Сценарий картины напишет Андрей Золотарев
Кинокомпания «Водород» запустила в работу новую экранизацию «Приключений Электроника».
Сценарий грядущей картины напишет Андрей Золотарев («Слово пацана: Кровь на асфальте» и трилогия ЛЕД). Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло. По словам продюсеров, главным вызовом для них станет кастинг на роль Сыроежкина.
Оригинальный советский трехсерийный телефильм, основанный на повестях Евгения Велтисова, рассказывал о приключениях мальчика Сережи Сыроежкина и его двойника-робота Электроника, который хочет узнать, каково быть человеком. Главные роли в картине Константина Бромберга исполнили братья Юрий и Владимир Торсуевы.
Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»
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