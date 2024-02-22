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Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»

Автор: Илья Кувшинов

22 февраля 2024

Сценарий картины напишет Андрей Золотарев

Кинокомпания «Водород» запустила в работу новую экранизацию «Приключений Электроника».

Сценарий грядущей картины напишет Андрей Золотарев («Слово пацана: Кровь на асфальте» и трилогия ЛЕД). Пока неизвестно, кто займет режиссерское кресло. По словам продюсеров, главным вызовом для них станет кастинг на роль Сыроежкина.

Оригинальный советский трехсерийный телефильм, основанный на повестях Евгения Велтисова, рассказывал о приключениях мальчика Сережи Сыроежкина и его двойника-робота Электроника, который хочет узнать, каково быть человеком. Главные роли в картине Константина Бромберга исполнили братья Юрий и Владимир Торсуевы.

Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»

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